Gobierno de Trump revisa alrededor de 200.000 casos para refugiados: esto se sabe

El gobierno del presidente Donald Trump ordenó una revisión exhaustiva de los casos de los más de 200.000 refugiados admitidos en Estados Unidos (EEUU) durante la administración de Joe Biden.

La directriz suspende de inmediato la aprobación de Green Card para este grupo. El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, alegó en un memo que el gobierno anterior priorizó la “rapidez” sobre la verificación rigurosa, justificó la necesidad de nuevas entrevistas para todos los refugiados ingresados entre enero de 2021 y febrero de 2025.

¿Por qué ordenó el gobierno la revisión de refugiados?

El gobierno del presidente Donald Trump anunció un nuevo golpe al programa de refugiados de EEUU. La orden exige que se revisen los casos de más de 230.000 personas admitidas durante el mandato de Joe Biden.

La medida busca determinar si los beneficiados cumplían con los criterios de admisión cuando se les permitió entrar en el país.

El memo interno, alega que la administración Biden priorizó la “conveniencia” y la “cantidad” por encima de la “selección y verificación detalladas” de los solicitantes.

¿Qué implica la nueva orden para los refugiados admitidos?

La directriz ordena una revisión exhaustiva y una nueva entrevista de todos los refugiados admitidos entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025.

El documento añade que revisará y volverá a entrevistar a los refugiados admitidos fuera de ese plazo cuando sea apropiado.

Una de las consecuencias más inmediatas es la suspensión de todo el procesamiento de solicitudes de residencia permanente (Green Card) para los refugiados que ingresaron bajo la administración demócrata.

Si la agencia encuentra que una persona no reunió los requisitos necesarios, se le revocará el estatus sin derecho a apelar la decisión.

¿Qué dijeron los grupos de defensa de los refugiados?

Grupos de defensa de los inmigrantes, como HIAS e IRAP, criticaron inmediatamente la medida por generar “miedo y confusión” entre comunidades ya vulnerables.

Estas organizaciones recordaron que los refugiados pasan por algunos de los filtros más estrictos del sistema migratorio estadounidense, demostrando que temían ser perseguidos en sus países de origen por motivos específicos.

La orden se suma a la política de Trump de reducir la admisión de refugiados a mínimos históricos. En octubre, el presidente estableció un tope de apenas 7.500 refugiados para el año fiscal 2026, el límite más bajo en la historia del programa que se creó en 1980.

