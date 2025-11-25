Policía de Nueva York realiza un operativo inesperado antes de Acción de Gracias: mira qué regalaron

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) impulsó una de sus iniciativas comunitarias más grandes del año al entregar alrededor de 100 pavos y pollos a familias necesitadas del Bronx el lunes por la noche.

La actividad, realizada en el Precinto 45, formó parte de una campaña anual que se extiende por los cinco distritos y que prevé repartir más de 3.000 aves antes del Día de Acción de Gracias.

La Fundación de la Policía de la Ciudad de Nueva York financió la distribución, mientras oficiales y voluntarios del programa juvenil “Opciones” trabajaron en conjunto para organizar la entrega.

Una ayuda vital para miles de familias

Bajo carpas instaladas frente a la estación del Bronx, agentes y jóvenes voluntarios colaboraron para garantizar que cada familia recibiera su pavo a tiempo para la celebración.

Susan L. Birnbaum, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación de la Policía, explicó que, aunque el gesto pueda parecer simple, resulta “crucial” para quienes enfrentan inseguridad alimentaria en estas fechas.

La fundación donó más de 3.000 pavos para la ciudad y cada distrito desarrolla eventos similares desde la semana pasada. Las entregas continuarán hasta el miércoles, en un esfuerzo que Birnbaum describió como una tradición de años, impulsada por la generosidad de donantes y el trabajo operativo del NYPD.

Un puente entre la policía y la comunidad

Además de cubrir una necesidad inmediata en miles de hogares, la iniciativa fortalece la relación entre los oficiales y los residentes.

Birnbaum destacó que estas actividades permiten un contacto directo y positivo entre ambas partes, especialmente en un año marcado por el aumento de la demanda de alimentos.

“Cuando la gente piensa en la policía, piensa en ellos como luchadores contra el crimen, pero también son socios de la comunidad”, afirmó. Añadió que este mensaje cobra especial relevancia cuando tantas familias atraviesan dificultades económicas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube