Del cine a la vida real: actor de 'La ley y el orden' frustra secuestro en Nueva York

Durante un acontecimientos que bien podría haber sido el guion de una película de acción, el actor Michael Pogatsia se convirtió en un héroe de la vida real al frustrar un presunto intento de secuestro contra una joven de 19 años.

El famoso conocido por interpretar a menudo a villanos en series como La ley y el orden (Law & Order), demostró que su verdadero papel era el de protector cuando él y su esposa regresaban a su hogar en Jersey City.

El incidente se desarrolló cerca de la casa de Michael Pogatsia, cuando la pareja notó una situación inusual, la esposa del actor, quien es hispanohablante, fue la primera en acercarse y escuchar que una joven de 19 años y su primo, ambos con aparentes signos de embriaguez, afirmaban no conocer al hombre que intentaba llevarlos.

"El tipo estaba tratando de convencer a la chica de irse con él," relató el actor a los medios.

La situación escaló cuando el individuo, descrito como un hombre grande, supuestamente sujetó a los dos jóvenes y comenzó a arrastrarlos calle abajo. Mientras su esposa contactaba a la policía, Michael Pogatsia siguió de cerca al atacante.

"Fue bastante aterrador. Era un hombre grande, más grande que yo. Como padre, esposo y hermano, no podía quedarme de brazos cruzados," comentó el actor.

"Solemos verme interpretando villanos, pero es mucho más gratificante ser el bueno en la vida real. Estoy feliz de haber podido intervenir y detenerlo", confesó a los medios.

