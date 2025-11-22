Los Simpson elimina a un personaje que estuvo 34 años en la serie

Suscríbete a nuestros canales

La serie animada Los Simpson, que actualmente se encuentra en su temporada 37, ha sorprendido a sus seguidores al eliminar a un personaje secundario que ha formado parte del universo de Springfield durante 34 años.

Se trata de la organista de la iglesia, la Señora Alice Glick, quien fue presentada en la serie en 1991 (temporada 2).

La Muerte en la Iglesia y el Legado

La muerte de la Sra. Glick ocurre al inicio del episodio más reciente, “De fajas a fajas”, emitido el 16 de noviembre.

La Sra. Glick se desploma sin vida sobre el órgano en medio de un sermón del Reverendo Lovejoy.

Tras su muerte, el Director Skinner anuncia en una asamblea escolar que el patrimonio de la Sra. Glick ha sido legado a la escuela primaria para financiar un nuevo programa de música.

El productor ejecutivo de la serie, Tim Long, confirmó la permanencia del fallecimiento a TVLine: "En cierto modo, Alice, la organista, vivirá para siempre a través de la hermosa música que creó. Pero en otro sentido, más importante, sí, está muerta y enterrada", declaró Long.

Sra. GlicK

La Sra. Glick, recordada por pagarle solo 50 centavos a Bart Simpson en su primera aparición en 1991 ("Tres hombres y un cómic"), fue originalmente interpretada por Cloris Leachman y posteriormente por Tress MacNeille.

Esta no es la primera vez que el personaje "muere" en la serie; en el episodio "Replaceable You" (temporada 23, 2011), fue asesinada por una cría de foca robótica, aunque su muerte no fue considerada canónica.

A pesar de la naturaleza "flexible" de su narrativa, Los Simpson ha eliminado a otros personajes a lo largo de su emisión, destacando la muerte de Maude Flanders (esposa de Ned Flanders) en el año 2000, y la de Bleeding Gums Murphy (mentor de Lisa) en 1995.

El Futuro de la Serie

El productor ejecutivo Matt Selman reiteró la política de la serie de no atenerse a un "canon" estricto, especialmente en episodios que exploran el futuro.

Selman refutó informes sobre la eliminación permanente de Marge Simpson, cuyo fallecimiento fue mostrado en el final de la temporada 36, aclarando que "los futuros episodios de Los Simpson son pura fantasía, cada uno es diferente".

Los Simpson ha sido renovada hasta la temporada 40 y una segunda película de la serie está en producción, con fecha de estreno prevista para julio de 2027

