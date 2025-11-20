Concierto navideño gratuito en Catia el 22 de noviembre: estos son los artistas invitados

Suscríbete a nuestros canales

Tras el éxito de su evento en la parroquia El Valle, el programa "Navidad en Paz con Nicolás" anuncia su próxima parada en la Parroquia Sucre, Catia.

La comunidad está invitada a disfrutar de un concierto navideño gratuito, prometiendo una noche de música, unión y alegría decembrina.

Ubicación

El concierto busca llevar el espíritu festivo a las comunidades de Caracas, con una programación variada que incluye géneros tradicionales y populares.

El evento se llevará a cabo el viernes 22 de noviembre en la Avenida Principal de Propatria, Parroquia Sucre, Catia, y tiene como objetivo, celebrar la "Navidad en Paz, con amor y esperanza".

Cartelera musical. incluye talento de Maracaibo y de la salsa, garantizando una variada oferta musical para el público asistente.

Código Gaitero

Dany Rojas y su vallenato

Banny Kosta y más.

Además del entretenimiento musical, la organización sorteará más de 50 premios electrodomésticos entre el público asistente, como un gesto de apoyo a las familias de la comunidad.

La invitación está abierta a toda la comunidad de Catia y parroquias cercanas para disfrutar de este concierto hecho "para los venezolanos, para nuestra gente".

