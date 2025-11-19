En video: Nicki Nicole sorprende al público al incursionar en nuevo género musical

Suscríbete a nuestros canales

La música argentina vivió un momento histórico cuando Nicki Nicole, la estrella del género urbano y trap latino, cumplió un sueño al compartir escenario con el maestro tenor italiano Andrea Bocelli durante su concierto en el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires.

A través de las redes sociales, se hizo viral el momento cuando el famoso invitó a la joven artista a unirse a él para interpretar "Vivo por ella" ("Vivo per lei"), el icónico dueto que ha sido traducido a múltiples idiomas y que el tenor ha cantado con grandes voces femeninas.

La voz melódica y potente de Nicki Nicole se acopló perfectamente a la maestría de Bocelli. Al finalizar la interpretación, la emoción de la argentina fue palpable, recibiendo una estruendosa ovación del público.

Visiblemente conmovida, la cantante expresó posteriormente en sus redes sociales su asombro y gratitud, calificando la experiencia como "la mejor noche de mi vida". Este dueto subraya la versatilidad y la trascendencia del talento de Nicki Nicole, que ha demostrado su habilidad para moverse con soltura desde las rimas del trap hasta los arreglos orquestales del pop clásico.

El propio Andrea Bocelli reconoció el impacto de su invitada, destacando el "talento y la calidez de una gran artista argentina".

