Julián Gil desafía a Marjorie de Sousa: la campaña que detona un nuevo conflicto entre los actores

Suscríbete a nuestros canales

En un nuevo capítulo de la disputa familiar que ha acaparado titulares por años, el actor Julián Gil decidió expresar su profunda indignación y dolor ante una reciente campaña mediática que involucra a su hijo con la actriz Marjorie de Sousa.

Según se pudo conocer, esta campaña, impulsada por programas de televisión como Despierta América, busca cumplir el sueño del pequeño Matías, de conocer al astro del fútbol argentino Lionel Messi.

La reacción de Julian Gil fue inmediata y furiosa, catalogando la campaña como una burla y una "falta de respeto" a la realidad de su hijo. Además, lamenta que se esté utilizando la figura del menor para generar contenido y encuentros con celebridades, mientras que él, su padre, lleva años luchando infructuosamente por una convivencia normal y regular.

"Antes que ir a conocer a Messi o a un cantante, lo más importante es que el niño pueda ver a su papá y que pueda compartir con la familia paterna. Eso es lo que el niño necesita", declaró el actor, insistiendo en que las prioridades de desarrollo y bienestar emocional del menor están siendo distorsionadas por la exposición pública.

“Que me llame, aunque yo creo que es mucho más importante que conozca a papá; y si ella quiere hacer una campaña yo la emplazo a ella, emplazo a ‘Despierta América’, a quien esté produciendo el show, que hagan una campaña para que Matías conozca a papá, a sus hermanos, a sobrinos”, expresó.

Cabe destacar, que este estallido de Julián Gil se enmarca en un contexto legal extremadamente difícil. Tras una larga y mediática batalla en los tribunales mexicanos, Gil perdió la patria potestad de Matías, lo que limitó sus derechos de convivencia a visitas esporádicas y supervisadas que, según el actor, han sido intermitentes o nulas.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube