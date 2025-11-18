Marielena Dávila y Jonathan de la Rosa: hija de Chiquinquirá Delgado revela detalles íntimos de su camino al altar

Suscríbete a nuestros canales

La actriz e influencer, Marielena Dávila, hija de dos iconos de la televisión y la música venezolana, la presentadora Chiquinquirá Delgado y el cantante Guillermo Dávila, se casa con su novio de toda la vida, el también venezolano Jonathan de la Rosa.

A través de sus redes sociales la joven se encarga de revelar los pequeños detalles íntimos de su camino al altar y de mostrar s sus seguidores pequeños momento emotivo y llenos de alegría que sella una relación estable y duradera.

“'Mari Gets Married' (Mari se casa) ¿Deberíamos hacer de esto una serie para compartir todas las cosas de la boda?" Escribió la joven junto al video compartido en redes sociales.

Cabe destacar, que Marielena Dávila y Jonathan de la Rosa han mantenido una relación consolidada durante varios años, demostrando su apoyo mutuo tanto en la vida personal como en sus respectivas carreras profesionales. Este paso marca el inicio de una nueva etapa para la pareja.

La boda de la pareja de jóvenes no solo es una celebración personal, sino que también reúne a las familias de dos grandes figuras del entretenimiento, consolidando un nuevo capítulo en sus vidas.

