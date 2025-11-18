Melancolía de Karol G: la canción que habla del destino de su relación con Feid

Suscríbete a nuestros canales

La nueva colaboración musical de la cantante colombiana Karol G junto al puertorriqueño Tainy, titulada "Única", encendió nuevamente las alarmas sobre una posible ruptura sentimental con el también cantante Feid.

Lo que debería ser una etapa promocional para el nuevo tema, se ha convertido en una fuente de especulación para millones de seguidores, quienes ven en el mensaje de la cantante la confirmación de un quiebre en una de las parejas más queridas del reggaetón.

El fragmento que desató la polémica no es musical, sino una emotiva voz en off de Karol G con un tono de despedida nostálgica: "Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. En ese silencio después de amarnos, entendí que hay amores que solo caben en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre."

Esta declaración, que habla de un amor intenso con fecha de caducidad, fue inmediatamente vinculada por los fans a la supuesta relación de la pareja. Muchos interpretan estas palabras como el cierre de un ciclo, sugiriendo que la artista se está despidiendo públicamente de un amor que sabía que era temporal.

Rumores de ruptura entre Feid y Karol G

El lanzamiento de "Única" (previsto para el 20 de noviembre) se suma a una serie de hechos que ya habían generado sospechas entre los seguidores, uno de ellos es la notable ausencia de interacciones o fotografías recientes de Karol G y Feid juntos en redes sociales, una plataforma donde antes compartían momentos de manera más abierta.

Otro de los motivos que aumentan las sospechas, es que la cantante paisa asistió sola a los Latin Grammy 2025.

Con el estreno de "Única" a la vuelta de la esquina, el público está expectante. Los fans esperan que la letra completa de la canción revele la verdad sobre el estado de la relación entre "La Bichota" y Feid, o si el mensaje del teaser es, simplemente, una poderosa estrategia de marketing para generar intriga.

