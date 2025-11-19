El plan maestro de Kris Jenner: así busca revivir la carrera de Britney Spears

Suscríbete a nuestros canales

Kris Jenner, de 70 años, estaría coordinando lo que fuentes describen como su "modo momager level 1000" para impulsar un resurgimiento del legado de Britney Spears. El proyecto surgiría como respuesta a preocupaciones internas sobre el descenso en las audiencias de su reality show "The Kardashians". La matriarca del clan habría identificado en el patrimonio cultural de la etapa dorada de Spears la oportunidad para conectar con nuevas generaciones de espectadores.

Kim y Khloé como protagonistas del movimiento

Según información de RadarOnline, Kim y Khloé Kardashian serían las caras visibles de esta iniciativa. Ambas hermanas participarían activamente en la conceptualización y desarrollo del proyecto, aunque se desconocen los detalles específicos sobre su naturaleza exacta. Las fuentes sugieren que todo el clan Kardashian-Jenner estaría involucrado en diferentes capacidades, manteniendo su característico enfoque de negocio familiar.

El contexto de audiencias y el legado de Spears

La posible estrategia se enmarcaría en un momento de evaluación creativa para el programa familiar. "The Kardashians" habría recibido quejas internas relacionadas con el desempeño de sus índientes de audiencia, lo que motivaría la búsqueda de contenidos innovadores. El patrimonio musical y visual de Britney Spears durante su peak creativo representaría, según esta hipótesis, una oportunidad para generar nuevo engagement con el público.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de los representantes de la familia Kardashian-Jenner ni del equipo de Britney Spears sobre este posible proyecto. La información circula como especulación mediática mientras Kris Jenner y su familia continúan desarrollando sus múltiples iniciativas empresariales y de entretenimiento.

