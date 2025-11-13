Entre policías y monarcas: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de Kris Jenner

Suscríbete a nuestros canales

Kris Jenner celebró su cumpleaños número 70 con una lujosa fiesta temática de James Bond el pasado 5 de noviembre, que tuvo lugar en la residencia de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills. La organización del evento estuvo a cargo de la reconocida planificadora de eventos Mindy Weiss, responsable de otras celebraciones de alto perfil como la boda de Selena Gomez y Benny Blanco.

La celebración, descrita como "extravagante, glamurosa y llena del amor de su familia", fue privada y, por primera vez en mucho tiempo, no contó con las cámaras del reality show familiar "The Kardashians". Kris Jenner lució un elegante vestido rojo de alta costura de Givenchy, diseñado por Alexander McQueen para la colección otoño/invierno de 2002, que complementó con accesorios de lujo como zapatillas de Manolo Blahnik y guantes de Valentino.

La policía irrumpe dos veces en la fiesta

El glamour de la noche se vio opacado por la intervención de la policía en dos ocasiones distintas. La primera incursión se produjo debido a quejas de los vecinos por los altos niveles de ruido durante la presentación en vivo de Bruno Mars. Los agentes acudieron al lugar para emitir una advertencia y solicitar que se bajara el volumen.

Posteriormente, la policía regresó a la mansión para ordenar el retiro de unos grandes setos artificiales que se habían colocado en la entrada de la propiedad para bloquear la visibilidad y garantizar la privacidad de los invitados. Estos elementos decorativos obstruían la vía pública y no contaban con los permisos necesarios, por lo que las autoridades exigieron su inmediata remoción.

El "quién es quién" de Hollywood en la lista de invitados

La fiesta reunió a una deslumbrante lista de celebridades, magnates de la tecnología y miembros de la realeza, confirmando el estatus de Kris Jenner en Hollywood:

Familia y amigos cercanos: Todo el clan Kardashian-Jenner estuvo presente, incluyendo a Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie y Rob Kardashian, junto a sus respectivas parejas como Travis Barker y Corey Gamble.

Figuras mediáticas: Oprah Winfrey, Martha Stewart, Vin Diesel, Chris Rock, Tyler Perry y Paris Hilton.

Estrellas de la música: Beyoncé, Mariah Carey, Adele, Justin Bieber, Hailey Bieber y Alicia Keys.

Magnates de la tecnología: Jeff Bezos y Lauren Sánchez (anfitriones), Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, y Bill Gates.

Invitados sorpresa: Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, cuya asistencia a un evento del clan Kardashian marcó un acercamiento notable a la esfera de Hollywood.

Polémicas y misterios tras la fiesta

Aunque la celebración parecía un éxito, no estuvo exenta de polémicas posteriores. Un misterio surgió en redes sociales cuando tanto Kris Jenner como Kim Kardashian eliminaron de sus cuentas de Instagram las fotografías en las que aparecían con el príncipe Harry y Meghan Markle.

Aunque no se dio una explicación oficial, se especula que la decisión pudo deberse a las críticas que recibieron los duques en el Reino Unido por asistir a una fiesta tan mediática mientras la familia real participaba en los actos solemnes del Día del Recuerdo. El príncipe Harry, no obstante, lució un broche de amapola en la solapa en honor a la ocasión.

Una noche de diamantes y estilo

El evento también fue una exhibición de lujo y moda. La influencer de joyería Julia Chafe destacó en sus redes sociales la ostentación de diamantes de gran tamaño por parte de las invitadas. Desde el collar de diamantes graduados de Mariah Carey —cuyas piezas individuales "cuestan más que un año de matrícula universitaria"— hasta los "pendientes tan grandes que probablemente valen el PIB de un país pequeño" que lucía Kendall Jenner, la noche fue un despliegue de riqueza.

