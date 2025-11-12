Meryl Streep y Anne Hathaway se reencuentran después de 20 años: mira el tráiler de 'El Diablo Viste a la Moda 2'

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del cine y la mode se encuentran envuelto en pura emoción luego de que 20th Century Studios hiciera la "entrega" cinematográfica más esperada por los millennials y lanzará el primer teaser tráiler oficial de 'El Diablo Viste a la Moda 2' (The Devil Wears Prada 2).

Tras casi dos décadas, la temida jefa Miranda Priestly y la intrépida exasistente Andy Sachs vuelven a cruzar sus caminos, confirmando el regreso triunfal de las estrellas Meryl Streep y Anne Hathaway, en la que prometen una secuela tan mordaz y estilosa como la original.

El breve adelanto, de apenas 52 segundos, ha sido un golpe de nostalgia y glamour que utiliza la canción "Vogue" de Madonna como banda sonora. La secuencia es simple, pero poderosa.

El clip comienza con unos icónicos zapatos de tacón rojo avanzando por los lujosos pasillos de la revista Runway. Luego Miranda Priestly (Meryl Streep) entra en un ascensor, lista para subir y justo antes de que las puertas se cierren, una mano detiene el metal.

En ese momento, entra Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway), ahora convertida en una periodista exitosa y visiblemente más segura. Miranda mira a Andy de arriba abajo y, con su tono gélido y característico, suelta la línea que dice: "Has tardado lo tuyo."

La secuela llegará a las salas de cine el 1 de mayo de 2026. Esta fecha estratégica precede al icónico evento de la Met Gala y marca la celebración del 20º aniversario del estreno de la película original de 2006.

Además del reencuentro de Meryl Streep y Anne Hathaway, la producción ha confirmado que el elenco principal regresa para esta nueva entrega:

Emily Blunt retoma su papel como la afilada y ambiciosa Emily Charlton .

Stanley Tucci regresa como el confidente y art-director Nigel .

El director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna también están de vuelta, asegurando que el espíritu y el tono satírico del filme original se mantendrán intactos.

