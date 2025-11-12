La advertencia de Paris Jackson a jóvenes: muestra los daños que dejó en su cuerpo el abuso de sustancias

Suscríbete a nuestros canales

La modelo y cantante estadounidense Paris Jackson, hija del legendario Michael Jackson, decidió utilizar recientemente sus redes sociales para enviar un poderoso y crudo mensaje sobre las consecuencias devastadoras del consumo excesivo de drogas.

La artista de 27 años de edad, reveló públicamente a través de un video, un daño físico permanente en su nariz, por el abuso de sustancias, en el audiovisual muestra una perforación en el tabique nasal.

La impactante confesión tuvo lugar en un video de TikTok, donde Paris Jackson no dudó en mostrar el daño directamente. Al utilizar la linterna de su teléfono, iluminó sus fosas nasales, haciendo visible el orificio en el cartílago que separa ambas cavidades.

Al ser consultada sobre la razón del agujero, la modelo fue categórica y directa: "Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos".

Además, explicó que este daño, secuela de su pasado abuso de sustancias, le produce un característico silbido al respirar, una incomodidad constante que sirve como un recordatorio físico diario de su adicción.

Cabe destacar, que Paris Jackson ha estado sobria durante un tiempo considerable (cerca de seis años, según reportes), lo que convierte su testimonio en un relato de superación con un fuerte componente de alerta pública.

La hija de El Rey del Pop, también abordó el tema de la posible reparación quirúrgica del tabique perforado. A pesar de la incomodidad, reveló que ha optado por no someterse a una operación por una razón fundamental que protege su sobriedad.

Un procedimiento quirúrgico implicaría tomar medicamentos y analgésicos como parte del tratamiento postoperatorio. Jackson ha expresado su firme postura de no querer arriesgar su recuperación volviendo a depender de pastillas, manteniendo su compromiso con un estilo de vida libre de sustancias.

