Vandalismo a la tumba de Silvia Pinal: ¿Qué pasará con el homenaje de su aniversario luctuoso?

A pocas semanas de conmemorarse el primer aniversario luctuoso de la legendaria actriz mexicana, Silvia Pinal, la cripta familiar donde reposan sus restos en el Panteón Jardín de la Ciudad de México fue víctima de un acto de vandalismo y robo.

La noticia logró causar una profunda indignación entre la familia, el público y la comunidad artística, no solo de México, sino de varios países que admiraban a la diva mexicana.

La lamentable situación fue revelada por Efigenia Ramos, quien fuera asistente personal de la "Diva del Cine Mexicano", a diversos medios de comunicación. Ramos denunció que el mausoleo, que además alberga los restos de la madre y la hija de la actriz, Viridiana Alatriste, fue irrumpido.

A través de las redes sociales se difundieron varias fotografías, dónde se muestra que los vándalos rompieron los vidrios protectores de la cripta y movieron o dañaron las rejas de herrería que resguardan el lugar.

Además, se reportó el robo de varios objetos conmemorativos, incluyendo arreglos florales, placas y otros adornos que habían sido colocados en memoria de Silvia Pinal.

La exasistente de la actriz, quien mantiene una estrecha relación con el recuerdo de Doña Silvia, expresó su enojo y tristeza por el ultraje. Afirmó que, a pesar de que la cripta contaba con cierta protección, la seguridad del recinto no fue suficiente para evitar el delito.

Tras la denuncia pública, la familia, incluyendo a los hijos de la actriz, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, habrían tomado medidas inmediatas para restaurar la cripta y reforzar la seguridad en el lugar.

Cabe recordar, que Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años, debido a complicaciones derivadas de una infección urinaria. Pese al vandalismo, Efigenia Ramos confirmó que el homenaje póstumo seguirá en pie.

