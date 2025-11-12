Actor de “El juego del calamar” es absuelto de una demanda por acoso: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

La Corte de Apelaciones del Distrito de Suwon absolvió este martes al actor O Yeong-su, conocido mundialmente por su papel en la serie 'El juego del calamar'. El tribunal revisó la sentencia inicial y determinó que, aunque existen motivos para considerar que hubo acoso sexual, la posible distorsión de los recuerdos de la víctima después de varios años imposibilita mantener la condena.

Los antecedentes del caso judicial

O Yeong-su había sido imputado en noviembre de 2022 por supuestamente haber abrazado y besado en la mejilla a una mujer sin su consentimiento durante una gira teatral entre agosto y septiembre de 2017. La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de un año de cárcel. Según los reportes, la víctima recibió apoyo psicológico por violencia sexual seis meses después de los hechos denunciados.

El impacto en la carrera del actor

El actor de 81 años había alcanzado reconocimiento internacional por su interpretación en la serie surcoreana 'El juego del calamar', que se convirtió en un fenómeno global tras su lanzamiento en Netflix. Este caso judicial había mantenido al actor en el centro de la atención mediática desde que se hicieron públicas las acusaciones en 2022.

