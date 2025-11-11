¡Revive el clásico! "Predator: Badlands" establece nuevo récord en debut de la saga

Suscríbete a nuestros canales

"Predator: Badlands", dirigida por Dan Trachtenberg, se convirtió en la película con el mejor debut en la historia de la saga "Predator". La cinta recaudó 15,6 millones de dólares en su primer día, según datos de Box Office Mojo, superando los 38 millones que había logrado "Alien vs. Predator" en su estreno hace 21 años.

El desempeño del resto de la taquilla

En segundo lugar se mantuvo el drama romántico "Regretting you", que recaudó 7,1 millones de dólares durante el fin de semana. La cinta ha acumulado 38,6 millones en Estados Unidos desde su estreno el 24 de octubre.

"Black Phone 2", la secuela de terror dirigida por Scott Derrickson, ocupó la tercera posición con 5,3 millones. El filme protagonizado por Ethan Hawke y el mexicano Demián Bichir ha recaudado 120,4 millones a nivel global.

Estrenos destacados

El biopic "Sarah's Oil", que relata la historia de una niña afroamericana de 11 años en los años 90, debutó en cuarto lugar con 4,4 millones de dólares en Estados Unidos.

Completando el top cinco se encuentra "Nuremberg", drama histórico sobre los juicios a líderes nazis dirigido por James Vanderbilt, que recaudó 4,1 millones en su estreno estadounidense.

