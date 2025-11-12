¡Regresan Woody y Buzz! Pixar publica el primer adelanto de “Toy Story 5”

Suscríbete a nuestros canales

Pixar ha lanzado el primer avance de "Toy Story 5", la próxima entrega de su franquicia insignia. El teaser trailer presenta la premisa central de la película: "Toy meets Tech" (El juguete se encuentra con la tecnología). Los juguetes, ahora bajo el cuidado de Bonnie, se enfrentan a una crisis existencial cuando la niña recibe un nuevo paquete: Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana.

El video, musicalizado con el tema "Never Tear Us Apart" de INXS, muestra a Woody, Buzz, Jessie, Rex y Mr. & Mrs. Potato Head observando con "horror anticipatorio" y "angustia" cómo Bonnie abre el regalo.

El regreso del equipo creativo y elenco original

La cinta está dirigida por Andrew Stanton, quien coescribió las cuatro películas anteriores de "Toy Story" y dirigió filmes aclamados como "Buscando a Nemo" y "WALL-E". La codirección está a cargo de Kenna Harris . Stanton y Harris señalaron en un comunicado: "Ha sido un viaje hilarante y conmovedor explorar cómo nuestro equipo favorito de juguetes podría responder al mundo actual de la tecnología".

Tom Hanks (Woody) y Tim Allen (Buzz Lightyear) regresan para prestar sus voces a los personajes icónicos. Junto a ellos, Joan Cusack retoma su papel como Jessie, Tony Hale como Forky y Blake Clark como Slinky Dog. El elenco se completa con nuevas incorporaciones: Conan O'Brien como Smarty Pants, un juguete tecnológico para entrenamiento para ir al baño, y Ernie Hudson como Combat Carl, un rol que hereda del fallecido Carl Weathers.

Una franquicia histórica se renueva

"Toy Story 5" representa la quinta entrega principal de una saga que revolucionó la industria del cine en 1995 al convertirse en el primer largometraje completamente animado por computadora. La franquicia ha sido un pilar de Pixar y Disney, con las películas recaudando colectivamente más de $3,300 millones en todo el mundo . "Toy Story 3" (2010) y "Toy Story 4" (2019) ganaron el Premio de la Academia a Mejor Película Animada, consolidando el legado crítico y comercial de la serie.

El estreno de "Toy Story 5" en cines está programado para el 19 de junio de 2026.

