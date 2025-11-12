El karma de Angélica Vale: su pasado le pasa factura tras polémico divorcio

Suscríbete a nuestros canales

La rueda de la fortuna en el mundo del espectáculo dio un giro dramático, trayendo al presente un doloroso capítulo del pasado, y es que mientras la reconocida actriz y comediante Angélica Vale acaba de confirmar su divorcio con el productor Otto Padrón, con quien estuvo casada por más de 14 años, la gente no puede evitar traer de vuelta las viejas declaraciones de Ninel Conde, quien la señaló directamente como la tercera en discordia en su relación con José Manuel Figueroa hace casi dos décadas.

En 2020, durante una entrevista en el programa El minuto que cambió mi destino, la cantante, conocida como "El Bombón Asesino", abrió un doloroso expediente de su noviazgo con su colega (2002-2006), en el que aseguró que el cantante le fue infiel en múltiples ocasiones, y una de esas veces fue con la actriz.

"Con Angélica Vale se fue a Los Ángeles y los caché. Bueno, lo caché a él, no sé qué le habrá dicho a ella, a lo mejor que habíamos terminado," declaró Ninel Conde en aquel momento.

Cabe destacar, que Angélica Vale siempre ha abordado el tema con evasivas y su característico humor, restándole importancia a las acusaciones. Sin embargo, ahora el destino parece haber puesto a la querida comediante en una posición de vulnerabilidad similar, demostrando que "el karma es redondo".

Recientemente, Angélica Vale confirmó su separación de Otto Padrón, reconociendo que están separados desde abril y no viven juntos. Si bien ha pedido respeto por la situación y ha priorizado el bienestar emocional de sus dos hijos, el anuncio la coloca en el centro de la atención mediática y del escrutinio público que tanto criticó en el pasado.

Además, según los internautas todo se debe a un "karma", debido a que en su momento, la actriz también apoyo a la cantante mexicana Ángela Aguilar cuando inició su relación con Christian Nodal, haciendo sufrir a la rapera argentina Cazzu, madre de su hija.

