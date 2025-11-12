¿Por qué Bad Bunny y Karol G están en el Latin Power List 2025? The Hollywood Reporte revela la élite del mundo hispano en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La influencia del talento latino en el panorama global es "imposible de ignorar", y la Latin Power List 2025 de The Hollywood Reporter (THR) lo demuestra a la perfección.

Esta prestigiosa lista, que incluye a unas cincuenta personalidades destacadas en cultura, deporte, cine, televisión y entretenimiento, rinde homenaje a aquellos que están transformando las narrativas en la industria.

Iconos globales marcan el ritmo en la Latin Power List 2025

La lista de 2025 resalta de manera impactante a artistas que, a través de su trabajo, están dejando una huella cultural enorme.

Bad Bunny, el puertorriqueño, se destaca como uno de los nombres más relevantes, no solo por su música que rompe récords, sino también por el emocionante anuncio de que será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2026.

Este será un momento histórico, ya que se convertirá en el primer artista de música latina urbana en ocupar ese escenario en solitario, según lo reportó THR.

En el mundo de la actuación, el chileno Pedro Pascal "domina las pantallas de Hollywood", como menciona la revista.

Su constante aparición en producciones de alto perfil, que van desde series aclamadas en streaming hasta grandes éxitos de taquilla, refleja la creciente demanda de estrellas latinas en papeles protagónicos a nivel mundial

Por otro lado, la superestrella colombiana Karol G sigue expandiendo su influencia. La cantante de "Bichota" ha hecho historia al llevar su música y estilo a plataformas de élite, destacando su reciente actuación en el desfile de Victoria's Secret, un evento que resalta su estatus como un ícono de la moda y la música a nivel global.

La creación de esta lista va más allá de simplemente reconocer la fama. THR menciona que, "en medio de la agitación política en Estados Unidos, que cada vez se enfoca más en las personas de color, reivindicar con orgullo esa identidad puede ser una poderosa declaración de principios".

Este sentimiento resalta el papel del talento latino como una fuerza cultural y social significativa.

Esta es la Latin Power List 2025

Figuras destacadas:

Cris Abrego (Cofundador de Hyphenate y Presidente de la Academia de la Televisión - encabeza la lista)

Daniel Alegre (CEO de Televisaunivisión)

Canelo Álvarez (Boxeador)

Bad Bunny (Cantante)

Javiera Balmaceda (Productora de Amazon)

La lista también incluye a otras figuras notables de diversos campos, como:

Música: Karol G, J Balvin, Cardi B, Camila Cabello, Ca7riel & Paco Amoroso, Selena Gómez, Shakira.

Karol G, J Balvin, Cardi B, Camila Cabello, Ca7riel & Paco Amoroso, Selena Gómez, Shakira. Cine y TV: Pedro Pascal, Sofia Carson, Kate del Castillo, Benicio del Toro, America Ferrera, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro Gómez Iñárritu.

Pedro Pascal, Sofia Carson, Kate del Castillo, Benicio del Toro, America Ferrera, Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro Gómez Iñárritu. Comedia: Luisito Comunica, Marcello Hernandez (SNL).

Luisito Comunica, Marcello Hernandez (SNL). Ejecutivos: Eddy Cue (Apple), Alejandro Duque (Presidente de Warner Music Latinoamérica).

