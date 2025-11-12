¡Castigo de $5.000! National City endurece las reglas contra el vapeo: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

El Concejo de National City en San Diego, California, aprobó por unanimidad una nueva y estricta ordenanza para regular la venta de cigarrillos electrónicos y productos con nicotina.

La medida busca proteger activamente a los menores de edad y endurecer las penalizaciones contra los negocios que incumplan la norma.

National City endurece las reglas contra el vapeo

La ordenanza impone reglas más rigurosas sobre dónde y cómo pueden venderse estos productos, reveló en su sitio web ksdy50.

La decisión refleja la creciente preocupación de las autoridades locales por el aumento del consumo de vapeo entre adolescentes y pone a National City a la vanguardia en la lucha contra esta tendencia.

Los negocios que vendan estos productos a menores podrían enfrentar multas de hasta $5.000 dólares y la suspensión de su licencia comercial.

La medida contempla una escala de penalizaciones que va desde advertencias iniciales hasta multas máximas de $5.000.

El Concejo de National City busca presionar a los minoristas para que refuercen sus controles y protejan activamente a los menores de edad del consumo de vapeo.

Chicago ataca la venta de vapeo saborizado

Se debe recordar que las autoridades de Chicago analizan la prohibición de los sabores (como mentol, frutas o dulces), ya que identifican este factor como la principal puerta de entrada de los jóvenes al uso de nicotina.

La propuesta generaría un debate similar al visto en otras jurisdicciones que buscan proteger la salud pública juvenil.

La ordenanza en Chicago que prohíbe la venta de productos de vapeo con sabor obtuvo 46 votos a favor en el Consejo Municipal.

En ese contexto, la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, explicó que los sabores (frutas, dulces, postres, etc.) atraen a los consumidores más jóvenes.

"El 80% de los consumidores de tabaco jóvenes comenzaron con un producto con sabor, por lo que este es un gran paso para evitar que los jóvenes desarrollen potencialmente una adicción a la nicotina de por vida", declaró la alcaldesa.

Chicago ya había implementado reglas, como prohibir la venta de productos de tabaco con sabor en tiendas que están a menos de 500 pies de escuelas, lo que demuestra el compromiso de la ciudad con la protección infantil.

