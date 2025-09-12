Chicago se une a la lucha contra el vapeo juvenil: esto se sabe de la prohibición en venta de sabores

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Chicago, Illinois, aprobó una ordenanza que prohíbe la venta de productos de vapeo con sabores principalmente para los menores de edad.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, aseguró que la nueva ordenanza es un "gran paso" para evitar que los jóvenes desarrollen una adicción a la nicotina de por vida.

Lightfoot señaló en sus redes sociales que el 80% de los jóvenes fumadores comenzaron con un producto de vapeo con sabor. La alcaldesa reveló que su padre tuvo una "muerte lenta, dolorosa y miserable por fumar".

¿Qué dicen los opositores de la ley?

El concejal del distrito 38, Nick Sposato, lamentó la medida y consideró que el momento no es el adecuado. Sposato argumentó que la prohibición perjudicará a los pequeños comerciantes que luchan por recuperarse después de la pandemia.

El concejal del distrito 42, Brendan Reilly, añadió que le gustaría ver una mejor aplicación de las leyes existentes, ya que las ventas de cigarrillos electrónicos ya están prohibidas a personas menores de 21 años.

¿Por qué se aprueba esta ordenanza?

La nueva ordenanza contra el vapeo se aprueba porque, según el concejal Matt O´Shea, los productos de vapeo se comercializan para los niños. O'Shea señaló que los productos tienen sabores como manzana, chicle y algodón de azúcar para atraer a los más jóvenes.

La medida busca prevenir el vapeo en los jóvenes para evitar que se convierta en una epidemia que cueste vidas.

¿Qué se sabe de los peligros del vapeo?

Según la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, las personas que fuman tienen más probabilidades de sufrir casos graves de coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que los cigarrillos electrónicos, o "vapes", pueden perjudicar la salud, especialmente en los pulmones.

La OMS también ha reportado muertes en todo el mundo debido al vapeo, pero no proporciona cifras específicas de personas fallecidas. El estado de Nueva York aprobó una prohibición similar a la de Chicago en 2020.

Cifras oficiales

Según el último reporte del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., se registraron 68 muertes a nivel nacional relacionadas con el uso de productos para vapear.

Es importante señalar que estas muertes no se asociaron con todos los productos de vapeo, sino con una enfermedad específica llamada EVALI (E-cigarette, or Vaping, product use-Associated Lung Injury), que significa lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo.

La investigación del CDC determinó que la causa principal de la enfermedad y las muertes fue el acetato de vitamina E, una sustancia añadida a los líquidos de vapeo que contienen THC (tetrahidrocannabinol), el componente psicoactivo de la marihuana.

