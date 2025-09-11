Polémica desatada: esta es la nueva ciudad de Florida que bautizará una calle con el nombre de Donald Trump

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Lauderdale-by-the-Sea, en el sur de Florida, aprobó nombrar una calle en honor al presidente Donald Trump.

La moción para añadir el nombre de Donald J. Trump Drive a Sea Grape Drive fue respaldada por el alcalde Edmund Malkoon. La iniciativa busca "reconocer al presidente Trump y sus logros". La resolución cita la 'Grande y hermosa ley', aprobada este año en el Congreso para ampliar los recortes fiscales y presupuestarios.

¿Qué se sabe de la decisión?

Los comisionados del Ayuntamiento de Lauderdale-by-the-Sea aprobaron la resolución con tres votos a favor y dos en contra.

Decenas de residentes acudieron a la sesión pública para manifestarse contra el nuevo nombre. Los ciudadanos argumentaron que la decisión es un riesgo para el turismo.

¿Qué declaró el alcalde?

El alcalde Malkoon aseguró que la calle honra al mandatario porque "el presidente Trump ha trabajado para restablecer la democracia y el Estado de derecho a lo largo del mundo, al imponer sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua".

La aprobación ocurrió pese a la oposición de los ciudadanos, quienes creen que la naturaleza divisoria del nombre alienaría a la gente.

¿Es la única calle con el nombre de Trump en Florida?

Esta es la tercera ciudad de Florida que le pone el nombre de Trump a una calle. El condado de Palm Beach aprobó en julio el 'President Donald J. Trump Boulevard', que conduce a Mar-a-Lago, y Hialeah en 2023 introdujo la 'President Donald J. Trump Avenue'.

Florida es la residencia oficial de Trump, por lo que las calles con su nombre no son algo nuevo.

