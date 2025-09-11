Retiro de dinero en cajeros de Estados Unidos: este es el límite permitido y las alternativas para manejar grandes montos

Suscríbete a nuestros canales

El límite de extracción en cajeros automáticos de Estados Unidos es un tema que muchos desconocen, pero que puede generar serios inconvenientes si se ignora.

Aunque estas máquinas transformaron la forma de acceder al dinero en efectivo al permitir retiros a cualquier hora, existe un tope máximo diario que todo cliente debe respetar.

Según The Motley Fool, el límite federal es de 10 mil dólares al día y sobrepasarlo puede derivar en problemas legales.

El límite y las razones detrás de la medida

El tope de 10 mil dólares no solo aplica a retiros en cajeros automáticos, sino también a depósitos o movimientos en efectivo que alcancen esa cifra.

Cuando una persona supera esa cantidad, el banco está obligado a presentar un Informe de Transacción de Divisas (CTR) ante el gobierno de Estados Unidos.

Esta normativa forma parte de la Ley de Secreto Bancario (BSA), diseñada para combatir el lavado de dinero, en especial el proveniente de carteles de droga y otras actividades ilícitas.

Sin embargo, en la práctica, casi ningún cajero permite acercarse al límite federal. La mayoría de las entidades financieras fijan topes más bajos, que pueden rondar los 1.000 dólares por día, dependiendo de la cuenta y del banco.

Esto significa que, aunque la ley establece un máximo de 10 mil, la extracción real autorizada suele ser mucho menor.

El objetivo no es complicar la vida de los clientes comunes, sino controlar operaciones inusuales de efectivo que puedan ocultar delitos financieros.

Cabe resaltar que los bancos envían millones de CTR al gobierno cada año, lo que significa que un retiro grande no convierte automáticamente a alguien en sospechoso.

Qué hacer si necesita más de 10 mil dólares

Para operaciones superiores a los 10 mil dólares no se puede recurrir a un cajero automático. En esos casos, el proceso debe realizarse directamente con personal del banco, que pedirá una identificación y una explicación sobre el origen o destino del dinero.

La transacción se completará de manera formal y, aun así, el banco deberá reportarla a través de un CTR.

Lo importante es no intentar dividir los retiros en montos más pequeños para evitar la notificación. Esta práctica, conocida como “estructuración”, es ilegal y puede generar acusaciones de evasión.

Entre las alternativas más seguras destacan:

Solicitar un retiro en ventanilla bancaria , con la documentación correspondiente.

Usar transferencias electrónicas para mover grandes sumas sin manejar efectivo.

Solicitar cheques de caja para pagos de alto valor, como la compra de vehículos o propiedades.

De esta manera, los clientes pueden acceder a montos significativos respetando la normativa y sin riesgos legales.

