Trampas ocultas al pagar una multa de tráfico en Texas: conoce las opciones para evitar poner en riesgo tu historial

Suscríbete a nuestros canales

En el condado de Harris, Texas, las multas de tráfico no son solo simples hojas de papel que exigen un pago, sino una encrucijada legal con consecuencias que van mucho más allá.

Por ello, navegar por el sistema judicial después de una infracción es una tarea que requiere conocimiento, pues la elección de una mala acción puede moldear el futuro de un conductor.

¿Qué opciones se tienen frente a una multa en Texas?

De acuerdo con El Mañana, al recibir una multa, los conductores en Texas tienen tres opciones principales.

La primera, declararse culpable o “no contender”, implica el pago de la multa en un plazo de 31 días. Esta acción es una admisión de responsabilidad que renuncia al derecho a un juicio.

La segunda es declararse no culpable y solicitar una fecha de audiencia.

Por último, existe la opción de solicitar un curso de seguridad vial, que, si se completa con éxito, puede resultar en que la multa sea desestimada.

El alto precio de un mal historial en Texas

El impacto más significativo de una infracción de tráfico se ve reflejado en el historial de manejo, ya que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) utiliza un sistema de puntos para rastrear las infracciones.

Una violación en movimiento, como el exceso de velocidad, suma 2 puntos, mientras que una que resulta en un accidente añade 3 puntos al historial. En contraste, completar un curso de seguridad vial no suma puntos.

Según el Programa de Responsabilidad del Conductor, si un conductor acumula 6 o más puntos en un período de 36 meses, se le impone un recargo anual de $100, además de $25 por cada punto adicional que supere el umbral de los 6.

Estos recargos, que deben pagarse al estado, son adicionales a la multa inicial y a los posibles aumentos en la prima del seguro.

Asimismo, una investigación de la Oficina de Estadísticas de la Administración de Justicia Criminal de Texas reveló que el estado recaudó $226 millones en 2023 solo en concepto de recargos por infracciones de tráfico.

La complejidad del sistema vial en Texas

El sistema de multas de Texas no se limita a sanciones económicas.

Las condenas por conducir con una licencia inválida, por no mostrar prueba de seguro o por operar un vehículo con registro suspendido, pueden acarrear cargos adicionales y suspensiones de licencia, lo que agrava aún más la situación financiera y legal del conductor.

La complejidad del sistema exige que los conductores evalúen cuidadosamente si un pago rápido y aparentemente sencillo es la mejor opción.

Los expertos en derecho de tráfico a menudo sugieren considerar las implicaciones a largo plazo antes de admitir la culpa, ya que una decisión impulsiva puede costar mucho más que la multa inicial.

Visite nuestra sección de Servicios.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube