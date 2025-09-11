¿Día libre o laborable? Así es la conmemoración del 11 de septiembre en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) ha decidido no declarar la fecha como un día libre para no trivializar la naturaleza trágica del evento, que marcó la vida de muchos en Nueva York, con los sucesos del 11 de septiembre 2001.

Aunque han existido varios intentos para reconocer la fecha como un día libre, las autoridades temen que, al declarar la fecha como feriado nacional, el suceso pueda ser comercializado, como suele ocurrir con otras celebraciones.

¿Cuál es la ley sobre el 11 de septiembre?

En lugar de un día feriado, el Congreso de EE.UU. ha designado el 11 de septiembre como el Día del Patriota para conmemorar a las víctimas.

La ley busca que la fecha no pase por alto y que se recuerde a las víctimas del atentado. Oficialmente, solo existen once días feriados a nivel federal.

¿Cómo se conmemora la fecha?

Dado que el 11 de septiembre no es un día feriado a nivel federal, los bancos, escuelas, empresas y negocios permanecen abiertos.

Sin embargo, es probable que en algunos lugares se realicen ceremonias de conmemoración para las 2,977 víctimas. Tan solo en Nueva York, murieron 2,753 personas.

¿Qué actividades están programadas para el 11 de septiembre?

Las actividades se centran en el Memorial & Museum del 11 de Septiembre, y se espera la participación de las familias de las víctimas.

Otra actividad es la ceremonia principal se llevará a cabo en el Memorial Plaza, el lugar donde se ubicaban las Torres Gemelas. Este evento es privado para las familias de las víctimas, y no está abierto al público.

Los momentos clave de la ceremonia son la lectura de los nombres de los 2.983 hombres, mujeres y niños que perdieron la vida en los ataques de 2001 y 1993.

La lectura se detiene en seis momentos del día para guardar un minuto de silencio, coincidiendo con el impacto de los aviones y el colapso de las torres.

8:46 a.m.: Momento del impacto del Vuelo 11 en la Torre Norte.

9:03 a.m.: Momento del impacto del Vuelo 175 en la Torre Sur.

9:37 a.m.: Momento del impacto del Vuelo 77 en el Pentágono.

9:59 a.m.: Momento del colapso de la Torre Sur.

10:03 a.m.: Momento del impacto del Vuelo 93 en Shanksville, Pensilvania.

10:28 a.m.: Momento del colapso de la Torre Norte.

Otras actividades y tributos

Además de la ceremonia en el Memorial, hay otros eventos programados en la ciudad:

Tributo con Rayos de Luz (Tribute in Light): Dos haces de luz se proyectarán hacia el cielo, simbolizando las Torres Gemelas. Las luces se encenderán al atardecer del 11 de septiembre y permanecerán encendidas hasta el amanecer del 12.

Memorial a la Luz de las Velas: Varias organizaciones locales realizarán vigilias con velas en diferentes puntos de la ciudad para honrar a las víctimas.

Día Nacional de Servicio y Recuerdo: Muchas personas en todo el país, incluyendo Nueva York, participarán en proyectos de servicio comunitario en honor a las víctimas y los rescatistas.

Puedes seguir la cobertura en vivo de la ceremonia a través de las principales cadenas de televisión y los servicios de streaming de noticias.

