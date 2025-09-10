Cheque de oro de California: Así puedes conseguir miles de dólares en asistencia directa

Suscríbete a nuestros canales

El programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) de Estados Unidos, que brinda apoyo financiero mensual a individuos de bajos recursos, anunció un depósito importante para sus beneficiarios.

Estos pagos directos a las cuentas bancarias de los beneficiarios se adaptan a su situación individual y los ayudan a solventar dificultades económicas.

En California, el SSI se complementa con un suplemento estatal, lo que eleva significativamente los montos de los pagos.

Las cifras varían según la situación de cada persona, alcanzando montos anuales superiores a los $38 000 en ciertos casos, según informó El Cronista.

Categorías

El programa SSI en California clasifica a los beneficiarios en varias categorías, asignando un monto específico para cada una.

Estas categorías incluyen a personas solteras, parejas, niños con discapacidad, y quienes viven en hogares propios o en centros de atención.

La cifra más alta, de $3 198 mensuales, se otorga a parejas que residen en establecimientos de cuidado no médico, como centros residenciales.

En contraste, una persona soltera en la misma situación recibe aproximadamente $1 599 al mes (cerca de $19 200 al año).

Elegibilidad

Para ser elegible para el programa SSI en California, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos. Deben tener ingresos y recursos limitados.

En cuanto a sus bienes, una persona soltera debe poseer menos de $2 000, mientras que una pareja debe tener menos de $3, 000.

El programa no toma en cuenta la vivienda principal ni el vehículo personal.

Los solicitantes también deben ser mayores de 65 años o padecer una discapacidad o ceguera, y deben residir legalmente en Estados Unidos, solicitando todos los demás beneficios a los que tengan derecho.

Beneficios

Estos pagos directos benefician a los destinatarios de varias maneras importantes.

Proporcionan un sustento vital para cubrir necesidades básicas como la alimentación, el alquiler, los servicios públicos y los gastos médicos, lo que reduce significativamente la pobreza y la inseguridad financiera.

Además, el flujo de ingresos constante ofrece una mayor estabilidad, lo que permite a las personas con discapacidades o a los adultos mayores vivir de forma más independiente y digna.

Al garantizar un nivel de vida mínimo, estos programas también estimulan la economía local, ya que los beneficiarios gastan estos fondos en bienes y servicios esenciales.

Otros programas

En California, existen otros programas federales que ofrecen incentivos económicos similares al SSI.

Un ejemplo es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de alimentos, que proporciona fondos mensuales para comprar alimentos.

A nivel federal, el programa de Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), que en 2025 podría tener un pago máximo de $3 822 al mes para trabajadores calificados. Este programa ofrece beneficios a las personas que no pueden trabajar debido a una discapacidad a largo plazo.

Según la Administración del Seguro Social, también existe el Programa de Beneficios por Discapacidad para Veteranos (VA Disability Compensation). Este programa proporciona pagos mensuales a veteranos que tienen una discapacidad como resultado de su servicio militar.

