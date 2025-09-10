Tarjetas de crédito en EEUU: este nuevo ranking puede ayudarte a elegir la que más te conviene

Suscríbete a nuestros canales

Un estudio recién salido del horno clasifica a las mejores tarjetas de crédito disponibles en Estados Unidos (EEUU), de modo que las personas puedan tomar mejores decisiones financieras.

Para nadie es un secreto que las tarjetas de crédito que mejor les funcionan a unos no necesariamente les funcionan a otros, ya que todo depende de los estilos de vida y de las necesidades de sus usuarios.

Y es precisamente esto lo que WalletHub, una reconocida plataforma en línea y una aplicación móvil de finanzas personales, ha tomado en cuenta para publicar su más reciente ranking sobre las “mejores tarjetas de crédito”.

Wallethub señala que las mejores tarjetas de crédito pueden ahorrarle a sus tarjetahabientes entre $300 y $650 por año.

Esto, en comparación con la oferta promedio, gracias a beneficios cómo; recompensas de valor único, tasas y tarifas bajas y varias características especiales.

Para Wallethub, la clave para encontrar la mejor tarjeta de crédito para cada persona es determinar qué características valora más, luego comparar ofertas en busca de la mejor oferta.

Señalan que, para llegar a las recomendadas, que mostraremos a continuación, se han dado a la tarea de rastrear más de 1.500 tarjetas de crédito, utilizando un sofisticado sistema de calificación de tarjetas para encontrar objetivamente las mejores.

Estas son las mejores: actualización al mes de septiembre

Tarjeta de Efectivo Activo® de Wells Fargo

Ideal para aquellos que tienen buen crédito o que desean obtener recompensas de devolución de efectivo a una tarifa plana en compras, y planean gastar lo suficiente para calificar para su bonificación inicial.

Esta destaca por ser la que otorga mejor bono en general, con:

Recompensas en efectivo de $200, recompensas en efectivo del 2% en compras.

Sobre este punto, señalan que la tarjeta de crédito promedio de recompensas en efectivo en 2025 devuelve alrededor del 1%.

Mientras que el bono de los $200 se otorga a aquellos que gasten $500 en compras en los primeros 3 meses.

APR introductoria de compra del 0% y una APR introductoria de transferencia de 0%, ambas durante 12 meses.

y una APR regular de 19.24% - 29.24% Variable (se aplica un cargo por transferencia de saldo).

Este, es un punto que no es tan positivo, ya que los cargos por intereses serán costosos si tiene un saldo de mes a mes después de que expiren las promociones introductorias del 0%.

Tarjeta Visa® Shield™ de U.S. Bank

Clasificada como la mejor para una APR introductoria del 0%, ideal para financiar nuevas compras.

Características:

APR introductoria en compras del 0% durante 24 meses, APR del 17.74% al 28.74% (V) después de eso.

APR introductoria de transferencia de saldo del 0% durante 24 meses, APR del 17.74% al 28.74% (V) después de eso

Cargo por transferencia de saldo: 5% (mínimo $5)

Ofrece:

Un 4% de reembolso en efectivo en reservaciones prepagadas de vuelos, hoteles y autos reservadas directamente en el Centro de Recompensas cuando uses tu tarjeta.

Dicho reembolso en efectivo se canjea en forma de crédito en el estado de cuenta o un depósito realizado en su cuenta de ahorros o corriente de U.S.® Bank.

Ofrecen un crédito anual de $20 en el estado de cuenta por 11 meses consecutivos de compras.

Tarjeta de crédito Capital One Venture Rewards

Esta es ideal para aquellos que cuentan con un buen puntaje crediticio que no quieren estar atadas a un solo proveedor de viajes.

Características:

Tiene una cuota anual de $95

Un APR en compras de 19,99% - 29,24% (V)

$0 a la APR de transferencia, 4% de cada saldo transferido a una APR promocional que Capital One puede ofrecer

Ofrece:

Bono único de 75.000 Millas para aquellos que gasten $4.000 en compras dentro de los 3 meses posteriores a la apertura de la cuenta, es decir 4750 en viajes.

Gane 2 veces más millas ilimitadas en cada compra, todos los días

Gane 5 veces más millas en hoteles, alquileres vacacionales y coches de alquiler reservados a través de Capital One Travel.

Vale la pena destacar que las millas no caducan durante la vida de la cuenta y no hay límite para la cantidad que puede ganar.

Crédito de hasta $120 para Global Entry o TSA PreCheck®

Use sus millas para obtener un reembolso por cualquier compra de viaje, o canjéelas reservando un viaje a través de Capital One Travel.

Disfruta de un crédito de experiencia de $50 y otros beneficios premium con cada hotel y alquiler vacacional reservado de Lifestyle Collection

Transfiera sus millas a su elección de 15+ programas de lealtad de viajes

Upgrade Cash Rewards Visa

Catalogada como la ideal para las personas con crédito justo que desean pedir dinero prestado y generar crédito a un precio razonable.

Señalan que esta combina la flexibilidad de una tarjeta con la previsibilidad de un préstamo personal.

APR de la tarjeta de recompensas en efectivo en compras del 14.99% - 29.99%

Transferencia de saldo de la tarjeta de recompensas en efectivo: TAE de 14,99% - 29,99%.

Sin cuota anual

Ofrece:

Bono de $200 después de abrir una cuenta de cheques Rewards Preferred y realizar 3 transacciones con tarjeta de débito*.

1.5% de reembolso en efectivo ilimitado en cada compra

¡Compre de manera más inteligente con Upgrade Shopping! Obtén ahorros exclusivos en tiendas, restaurantes y más

Disfrute de los beneficios de Visa Signature, como despacho en carretera, protección de precios, protección de garantía extendida y más.

Tarjeta de crédito Discover it® Secured

Ideal para aquellos con mal historial de crédito, historial limitado o sin crédito.

Es considerada la mejor tarjeta asegurada de 2025 porque tiene una tarifa anual de $ 0 y brinda buenas recompensas en las compras.

Con APR de tarjeta de crédito asegurada en compras: 27.24% Variable

Beneficios:

El depósito mínimo es de $200, en el extremo inferior de los depósitos mínimos para una tarjeta de crédito asegurada.

Reembolso ilimitado para todos los nuevos titulares de tarjetas, solo de Discover.

Discover igualará automáticamente todo el reembolso en efectivo que haya ganado al final de su primer año, sin gasto mínimo ni recompensas máximas.

Reembolso en efectivo del 2% en gasolineras y restaurantes en hasta $1.000 en compras combinadas cada trimestre, automáticamente.

Obtenga un reembolso en efectivo ilimitado del 1% en todas las demás compras

30 puntos o más: eso es lo que podría aumentar su puntaje crediticio FICO® en promedio después de solo seis meses de uso responsable.

Tarjeta de crédito Petal® 2 Visa

Adecuada para personas con crédito limitado o nulo.

Características:

APR en compras de: 28,99% - 30,99% (V)

Sin tarifas de ningún tipo. Sin cargo por pago atrasado, cargo por transacción en el extranjero, cargo anual o cualquier otro tipo de cargo

Sin cuotas de membresía

Sin tasa extranjera

No requiere depósito de seguridad

Ofrece:

Hasta un 1.5% de reembolso en efectivo en compras elegibles después de realizar 12 pagos mensuales a tiempo.

1% de reembolso en efectivo en compras elegibles de inmediato

2% - 10% de reembolso en efectivo en comercios seleccionados

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube