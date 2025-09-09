Guía de salud en EEUU: este es el ranking de los mejores hospitales a nivel nacional y regional

En Estados Unidos (EEUU) la salud es un servicio al que se le otorga mucha importancia, los habitantes deben tener presente cuáles son los mejores centros de salud para asegurarse de recibir la atención más completa y profesional, afortunadamente existe una clasificación reciente, le contamos cuales son los hospitales considerados como los mejores.
En esta oportunidad estamos haciendo referencia al ranking realizado por el U.S. News & World Report, un influente portal que realiza análisis y clasificaciones sobre diferentes áreas para los consumidores.
En materia de salud cuentan con una gran variedad de rankings, pero unos de los más importantes son los que seleccionan a los mejores hospitales a nivel nacional y regional.
De hecho, este ranking se ha estado realizando por este medio estadounidense desde hace más de 30 años.
Su misión es ayudar a guiar a los pacientes, en consulta con sus médicos, al hospital adecuado cuando necesitan atención.
U.S. News & World Report señala que, en cada estado y región, los hospitales con una amplia gama de excelencia son reconocidos como los Mejores Hospitales Regionales, y los mejores de ellos también son nombrados en el Cuadro de Honor nacional.
Las calificaciones y clasificaciones se basan en los resultados de los pacientes de cada hospital, es decir:
- Qué tan bien les ha ido a los pacientes después del tratamiento, así como en otros factores que son importantes para los pacientes, como la calidad de su experiencia y si el hospital cuenta con el personal adecuado.
Los mejores hospitales en todo EEUU + Consideraciones
Ex0pplican que los hospitales recibieron puntos si fueron clasificados a nivel nacional en las 15 especialidades: cuantas más especialidades y más alto sea su rango, más puntos obtendrán, y si fueron calificados como de alto rendimiento en cualquiera de los 22 procedimientos y condiciones.
Este es el top 20 compartido en el ranking:
- AdventHealth Orlando. Brigham and Women's Hospital, Boston. Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles. Cleveland Clinic. Hackensack University Medical Center at Hackensack Meridian Health, Hackensack, New Jersey.
- Hospitals of the University of Pennsylvania-Penn Presbyterian, Philadelphia. Houston Methodist Hospital. Johns Hopkins Hospital, Baltimore. Massachusetts General Hospital, Boston. Mayo Clinic-Arizona, Phoenix.
- Mayo Clinic-Rochester, Minnesota. Mount Sinai Hospital, New York City. New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell, New York City. Northwestern Medicine-Northwestern Memorial Hospital, Chicago. NYU Langone Hospitals, New York City.
- Rush University Medical Center, Chicago. Stanford Health Care-Stanford Hospital, Palo Alto, California. UCLA Medical Center, Los Angeles. UCSF Health-UCSF Medical Center, San Francisco. University of Michigan Health-Ann Arbor.
Clasificación regional de los mejores hospitales
Así mismo, también clasificaron los hospitales en cada estado y alrededor de 100 áreas metropolitanas importantes.
Destacan los centros de salud en áreas urbanas alrededor de la ciudad de Nueva York (con 25 mejores hospitales regionales), Los Ángeles (con 24) y el área metropolitana de Chicago (con 21).
Estos tienen las mayores concentraciones de los mejores centros médicos.
Sin embargo, también se pueden encontrar excelentes hospitales regionales en el noroeste de Florida, el Valle del Río Rojo de Dakota del Norte, los Ozarks de Arkansas y decenas de otras áreas urbanas y rurales.
Se debe tener presente que los mejores hospitales regionales son hospitales generales (a diferencia de los hospitales especializados) que han obtenido una calificación de alto rendimiento en al menos nueve procedimientos y condiciones.
A través de las líneas de servicio y en una medida de calidad tras otra, los hospitales de este grupo definen colectivamente la excelencia.
En este artículo solo mencionaremos los clasificados como top 1 por estado y los señalizados como top1 en ciertas ciudades:
Alabama: University of Alabama at Birmingham Hospital, Birmingham, AL
Alaska: Providence Alaska Medical Center, Anchorage, AK
Arizona: Mayo Clinic-Arizona, Phoenix, AZ
Arkansas: Washington Regional Medical Center-Fayetteville, Fayetteville, AR
California:
- Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA | Ranked #1 in Los Angeles
- UCLA Medical Center, Los Angeles, CA | Ranked #1 in Los Angeles
- UCSF Health-UCSF Medical Center, San Francisco, CA | Ranked #1 in San Francisco
- Stanford Health Care-Stanford Hospital, Palo Alto, CA | Ranked #1 in San Jose
- UC San Diego Health-La Jolla, Hillcrest, and East Campus Medical Centers, San Diego, CA | Ranked #1 in San Diego
- UC Davis Medical Center, Sacramento, CA | Ranked #1 in Sacramento
- Loma Linda University Medical Center, Loma Linda, CA | Ranked #1 in Riverside-San Bernardino
- Los Robles Hospital and Medical Center, Thousand Oaks, CA | Ranked #1 in Oxnard
- Community Regional Medical Center, Fresno, CA | Ranked #1 in Fresno
- St. Agnes Medical Center, Fresno, CA | Ranked #1 in Fresno
- Memorial Medical Center-Modesto, Modesto, CA | Ranked #1 in Modesto
Colorado:
- UCHealth University of Colorado Hospital, Aurora, CO
- UCHealth Memorial Hospital, Colorado Springs, CO | Ranked #1 in Colorado Springs
Connecticut:
- Yale New Haven Hospital, New Haven, CT | Ranked #1 in New Haven
- Hartford Hospital, Hartford, CT | Ranked #1 in Hartford
- Stamford Hospital, Stamford, CT | Ranked #1 in Bridgeport
Delaware: ChristianaCare Hospitals, Newark, DE | Ranked #3 in Philadelphia
District of Columbia: MedStar Washington Hospital Center, Washington, DC
Florida:
- AdventHealth Orlando, Orlando, FL | Ranked #1 in Orlando
- Mayo Clinic-Florida, Jacksonville, FL | Ranked #1 in Jacksonville
- Tampa General Hospital, Tampa, FL | Ranked #1 in Tampa-St. Petersburg
- Cleveland Clinic Weston, Weston, FL | Ranked #1 in Miami-Fort Lauderdale
- Sarasota Memorial Hospital, Sarasota, FL | Ranked #1 in Sarasota-Bradenton
- Lee Memorial Hospital, Fort Myers, FL | Ranked #1 in Cape Coral
- AdventHealth Daytona Beach, Daytona Beach, FL | Ranked #1 in Deltona-Daytona Beach
- Health First Holmes Regional Medical Center, Melbourne, FL | Ranked #1 in Palm Bay-Melbourne
Georgia:
- Emory University Hospital, Atlanta, GA | Ranked #1 in Atlanta
- Piedmont Augusta Hospital, Augusta, GA | Ranked #1 in Augusta
Hawaii: Queen's Medical Center, Honolulu, HI | Ranked #1 in Honolulu
Idaho: St. Luke's Boise Medical Center, Boise, ID | Ranked #1 in Boise
Illinois:
- Northwestern Medicine-Northwestern Memorial Hospital, Chicago, IL | Ranked #1 in Chicago
- Rush University Medical Center, Chicago, IL | Ranked #1 in Chicago
Indiana:
- Community Hospital-Munster, Munster, IN | Ranked #11 in Chicago
- Indiana University Health Medical Center, Indianapolis, IN | Ranked #1 in Indianapolis
- Franciscan Health Indianapolis, Indianapolis, IN | Ranked #1 in Indianapolis
Iowa:
- University of Iowa Health Care Medical Center, Iowa City, IA
- MercyOne Des Moines Medical Center, Des Moines, IA | Ranked #1 in Des Moines
Kansas:
- University of Kansas Hospital, Kansas City, KS | Ranked #1 in Kansas City
- Wesley Healthcare Center, Wichita, KS | Ranked #1 in Wichita
Kentucky:
- St. Elizabeth Healthcare Edgewood-Covington Hospitals, Edgewood, KY | Ranked #2 in Cincinnati (Pero sale como el primero en la lista)
Louisiana:
- Ochsner Medical Center, New Orleans, LA | Ranked #1 in New Orleans
- Our Lady of the Lake Regional Medical Center, Baton Rouge, LA | Ranked #1 in Baton Rouge
Maine: Maine Medical Center, Portland, ME | Ranked #1 in Portland
Maryland: Johns Hopkins Hospital, Baltimore, MD | Ranked #1 in Baltimore
Massachusetts:
- Brigham and Women's Hospital, Boston, MA | Ranked #1 in Boston
- Massachusetts General Hospital, Boston, MA | Ranked #1 in Boston
- UMass Memorial Medical Center, Worcester, MA | Ranked #1 in Worcester
- Baystate Medical Center, Springfield, MA | Ranked #1 in Springfield
- Southcoast Hospitals-Fall River, New Bedford and Wareham, Fall River, MA | Ranked #1 in Providence
Michigan:
- University of Michigan Health-Ann Arbor, Ann Arbor, MI | Ranked #1 in Detroit
- Corewell Health Grand Rapids Hospitals-Blodgett and Butterworth, Grand Rapids, MI | Ranked #1 in Grand Rapids
- Henry Ford West Bloomfield Hospital, West Bloomfield, MI | Ranked #11 in Detroit
Minnesota:
- Mayo Clinic-Rochester, Rochester, MN
- M Health Fairview University of Minnesota Medical Center, Minneapolis, MN | Ranked #1 in Minneapolis-St. Paul
Mississippi: Mississippi Baptist Medical Center, Jackson, MS | Ranked #1 in Jackson
Missouri: Barnes-Jewish Hospital, Saint Louis, MO | Ranked #1 in St. Louis
Montana: Providence St. Patrick Hospital, Missoula, MT
Nebraska: Nebraska Medicine-Nebraska Medical Center, Omaha, NE | Ranked #1 in Omaha
Nevada: MountainView Hospital, Las Vegas, NV | Ranked #1 in Las Vegas
New Hampshire: Dartmouth Hitchcock Medical Center, Lebanon, NH
New Jersey: Hackensack University Medical Center at Hackensack Meridian Health, Hackensack, NJ | Ranked #1 in New York
New Mexico: Presbyterian Hospital, Albuquerque, NM | Ranked #1 in Albuquerque
New York:
- New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell, New York, NY | Ranked #1 in New York
- NYU Langone Hospitals, New York, NY | Ranked #1 in New York
- Mount Sinai Hospital, New York, NY | Ranked #1 in New York
- Strong Memorial Hospital of the University of Rochester, Rochester, NY | Ranked #1 in Rochester
- St. Peter's Hospital-Albany, Albany, NY | Ranked #1 in Albany
- Vassar Brothers Medical Center, Poughkeepsie, NY | Ranked #1 in Poughkeepsie-Newburgh
- Kaleida Health-Buffalo General Medical Center, Buffalo, NY | Ranked #1 in Buffalo
- St. Joseph's Health Hospital, Syracuse, NY | Ranked #1 in Syracuse
North Carolina:
- Duke University Hospital, Durham, NC | Ranked #1 in Raleigh-Durham
- Atrium Health Carolinas Medical Center, Charlotte, NC | Ranked #1 in Charlotte
- Moses H. Cone Memorial Hospital, Greensboro, NC | Ranked #1 in Greensboro/Winston-Salem
North Dakota: Sanford Medical Center Fargo, Fargo, ND
Ohio:
- Cleveland Clinic, Cleveland, OH | Ranked #1 in Cleveland
- Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus, OH | Ranked #1 in Columbus
- The Christ Hospital, Cincinnati, OH | Ranked #1 in Cincinnati Cleveland Clinic Akron General, Akron, OH | Ranked #1 in Akron
- Kettering Health Main Campus, Kettering, OH | Ranked #1 in Dayton
- ProMedica Toledo Hospital, Toledo, OH | Ranked #1 in Toledo
Oklahoma: St. Francis Hospital-Tulsa, Tulsa, OK | Ranked #1 in Tulsa
Oregon: OHSU Hospital, Portland, OR | Ranked #1 in Portland
Pennsylvania:
- Hospitals of the University of Pennsylvania-Penn Presbyterian, Philadelphia, PA | Ranked #1 in Philadelphia
- UPMC Presbyterian Shadyside, Pittsburgh, PA | Ranked #1 in Pittsburgh
- Lehigh Valley Hospital-Cedar Crest-Jefferson Health, Allentown, PA | Ranked #1 in Allentown
- Penn Medicine Lancaster General Hospital, Lancaster, PA | Ranked #1 in Lancaster
- Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center, Hershey, PA | Ranked #1 in Harrisburg
Rhode Island: Miriam Hospital, Providence, RI | Ranked #2 in Providence
South Carolina:
- MUSC Health-University Medical Center, Charleston, SC | Ranked #1 in Charleston
- Lexington Medical Center, West Columbia, SC | Ranked #1 in Columbia
- Prisma Health Greenville Memorial Hospital, Greenville, SC | Ranked #1 in Greenville
- Bon Secours St. Francis Health System-Greenville, Greenville, SC | Ranked #1 in Greenville
South Dakota: Sanford USD Medical Center, Sioux Falls, SD
Tennessee:
- Vanderbilt University Medical Center, Nashville, TN | Ranked #1 in Nashville
- Baptist Memorial Hospital-Memphis, Memphis, TN | Ranked #1 in Memphis
- Methodist Hospitals of Memphis, Memphis, TN | Ranked #1 in Memphis
- CHI Memorial Hospital, Chattanooga, TN | Ranked #1 in Chattanooga
- University of Tennessee Medical Center, Knoxville, TN | Ranked #1 in Knoxville
Texas:
- Houston Methodist Hospital, Houston, TX | Ranked #1 in Houston
- UT Southwestern Medical Center, Dallas, TX | Ranked #1 in Dallas-Fort Worth
- St. David's Medical Center, Austin, TX | Ranked #1 in Austin
- Methodist Hospital-San Antonio, San Antonio, TX | Ranked #1 in San Antonio
- South Texas Health System-Edinburg, Edinburg, TX | Ranked #1 in McAllen
Utah: University of Utah Health, University of Utah Hospital, Salt Lake City, UT | Ranked #1 in Salt Lake City
Vermont: University of Vermont Medical Center, Burlington, VT
Virginia:
- Inova Fairfax Hospital, Falls Church, VA | Ranked #1 in Washington
- VCU Medical Center, Richmond, VA | Ranked #1 in Richmond
- Sentara Norfolk General Hospital, Norfolk, VA | Ranked #1 in Virginia Beach-Norfolk-Newport News
Washington: Virginia Mason Medical Center, Seattle, WA | Ranked #1 in Seattle
West Virginia: West Virginia University Hospitals, Morgantown, WV
Wisconsin:
- UW Health University Hospital, Madison, WI | Ranked #1 in Madison
- Aurora St. Luke's Medical Center, Milwaukee, WI | Ranked #1 in Milwaukee
