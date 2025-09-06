Comida gratis en Indiana y Ohio hasta el 12 de septiembre: puntos y horarios en donde entregarán despensas de alimentos

Suscríbete a nuestros canales

Destacados bancos de alimentos del norte Indiana y de Ohio, Estados Unidos (EEUU), estarán haciendo entregas semanales de comida gratuitas, conozca las ubicaciones y horarios disponibles del 8 al 12 de septiembre.

En el caso del también conocido como The Hoosier State, se trata del Food Banks Of Northern Indiana, cuyo lema es “Creando comunidades más saludables”, como lo indican en su página web.

Este Banco de Alimentos del Norte de Indiana atiende a los condados de Elkhart, LaPorte, Kosciusko, Marshall, Starke y St. Joseph.

Las despensas móviles de alimentos que entregan semanalmente ofrecen artículos frescos y perecederos, incluidos productos agrícolas, granos, lácteos y proteínas.

Los interesados tienen que saber que las distribuciones de las despensas son drive-through y se realizan por orden de llegada.

Jornadas móviles hasta el 12 de septiembre

Lunes 8 de septiembre

Condado de Marshall: en Argos United Methodist Church, 570 N. Michigan St., Argos, IN 46501.

Con horario de entrega de 10:00 a 11:30 am, o hasta agotar existencias.

La distribución está patrocinada por Indiana OCRA y servirá a 150 hogares.

Condado de Marshall: en Plymouth Parks (ubicado junto al estacionamiento de la piscina), 1660 N. Michigan St., Plymouth, IN 46563.

La jornada se realizará de 12:30 a 2:00 de la tarde.

Al igual que la anterior, está patrocinada por Indiana OCRA y servirá a 150 hogares.

Martes 9 de septiembre

Condado de St. Joseph: en el Food Bank of Northern Indiana, 702 Chapin St., South Bend, IN 46601.

Las despensas se repartirán de 10:00 a 11:30 de la mañana.

En este caso, la distribución está patrocinada por Indiana OCRA y Lippert Cares y servirá a 200 hogares.

Miércoles 10 de septiembre

Condado de St. Joseph: en Charles Black Community Center, 3419 W. Washington St., South Bend, IN 46619.

Puede asistir de 1:00 a 2:30 de la tarde, o hasta agotar existencias.

Al igual que la anterior, la distribución está patrocinada por Indiana OCRA y Lippert Cares y servirá a 200 hogares.

jueves 11 de septiembre

Condado de Starke: en Starke County Fairgrounds, 400 Division St., Hamlet, IN 46532.

Las entregas están programadas de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Una vez más, esta distribución está patrocinada por Indiana OCRA y servirá a 200 hogares.

Viernes 12 de septiembre

Condado de Kosciusko: en Warsaw Community Church, 1855 S. County Farm Rd., Warsaw, IN 46580.

Con horario de entrega de 10:30 de la mañana a 12:00 del mediodía, o hasta agotar existencias.

Esta última de la semana también es patrocinada por Indiana OCRA y servirá a 150 hogares.

Comida gratis en Ohio: semana del 8 al 12 de septiembre

Se ha dado a conocer que, el Banco de Alimentos del Gran Cleveland está colaborando con la Biblioteca Pública del Condado de Cuyahoga, para distribuir alimentos gratuitos a los necesitados en fechas seleccionadas por orden de llegada, hasta agotar existencias.

8 de septiembre: de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía en Brooklyn Branch: 7619 Memphis Avenue, Brooklyn, Ohio 44144.

de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía en Brooklyn Branch: 7619 Memphis Avenue, Brooklyn, Ohio 44144. 9 de septiembre: de 10:30 de la mañana a 12:00 del mediodía en Maple Heights Branch: 5225 Library Lane, Maple Heights, Ohio 44137.

de 10:30 de la mañana a 12:00 del mediodía en Maple Heights Branch: 5225 Library Lane, Maple Heights, Ohio 44137. 11 de septiembre: de 1:30 a 3:00 de la tarde en Warrensville Heights Branch: 4415 Northfield Road, Warrensville Heights, Ohio 44128.

Por otra parte, el Second Harvest Food Bank (of North Central Ohio) también ha programado entregas del 8 al 12 de septiembre los siguientes días:

Martes 9 de septiembre:

BGSU Firelands Drive-Thru Mobile Pantry: de 4:00 a 5:30 de la tarde en BGSU Firelands 1 University Dr. Huron, OH, OH 44030

Jueves 11 de septiembre

Black River Landing Drive-Thru Mobile Pantry: de 3:30 a 5.30 de la tarde en Black River Landing 421 Black River Lane, Lorain, OH 44052.

Se distribuyen cajas de una variedad de alimentos no perecederos, carne congelada, productos lácteos y productos agrícolas a cientos de hogares en toda nuestra área de servicio.

