¿Buscas empleo en EE.UU.? California se sitúa entre los mejores estados para trabajar, según este ranking

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo informe de la organización global Oxfam ha posicionado a California en el segundo lugar de su índice anual "Best States to Work in the U.S." (Mejores Estados para Trabajar en EE. UU.) para el año 2025.

El estudio, que evalúa y clasifica los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico, analiza un total de 27 políticas laborales clave, incluyendo salarios, protecciones para los trabajadores y el derecho a organizarse en sindicatos.

¿En qué lugar está California dentro del ranking de los mejores estados para trabajar en EE.UU?

Aunque el Distrito de Columbia se lleva el primer puesto en el ranking general, California recibe una alta puntuación gracias a sus sólidas políticas que buscan proteger y empoderar a la fuerza laboral.

De acuerdo con Oxfam, analizan “con nuevos ojos dónde los estados de todo el país están aumentando los salarios, fortaleciendo las protecciones laborales y defendiendo el derecho a la sindicación, y dónde algunos están perjudicando a los trabajadores”.

En particular, el estado se destaca por un salario mínimo relativamente alto, protecciones contra el calor para los trabajadores al aire libre, leyes de tiempo extra rigurosas y un fuerte apoyo al derecho de los trabajadores a afiliarse a sindicatos.

Estas medidas han convertido a California en un modelo para otros estados que buscan mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores.

El informe de Oxfam, que se publica anualmente, destaca que California se mantiene como un líder nacional en políticas laborales, incluso cuando otros estados han retrocedido en protecciones clave.

Este liderazgo ha generado un ambiente donde los trabajadores, especialmente aquellos con salarios bajos, disfrutan de una mayor seguridad económica y mejores condiciones de empleo, según los datos presentados por la organización.

Aunque no es el número uno, el estado dorado continúa siendo una de las economías más favorables para la clase trabajadora en todo el país.

Impresiones de la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom

De acuerdo con una nota de prensa de la oficina del gobernador, impulsado por un crecimiento robusto, California genera considerablemente más empresas que estados como Florida y Texas. Esta dinámica crea nuevos empleos y abre más oportunidades para los trabajadores del estado.

California se erige como un semillero de emprendimiento, albergando más de 4.2 millones de pequeñas empresas que constituyen casi la totalidad de las compañías del estado (99.9%) y emplean a 7 millones de personas.

Con una población en constante aumento, el estado ofrece el mayor acceso a financiación de capital de riesgo en el país. Además, sus pujantes sectores de manufactura, alta tecnología y agricultura fortalecen aún más su posición como líder económico y generador de empleo.

¿Cuál es el salario promedio para trabajadores en California?

En California, el salario promedio anual se estima en aproximadamente $95.521 para el año 2025, mientras que el salario promedio por hora es de alrededor de $20.51, según señala Setyan Law.

El salario mínimo en California para el 2025 es de $16.50 por hora. Sin embargo, es fundamental destacar que este valor es un piso que muchas ciudades y condados superan con creces debido a sus propias ordenanzas locales.

Comida Rápida: El salario mínimo para los trabajadores de comida rápida es de $20.00 por hora.

Sector Salud: Los trabajadores del sector de la salud tienen un salario mínimo que varía entre $23.00 y $24.00 por hora.

Grandes Ciudades: Localidades como San Francisco ($19.18) y Los Ángeles ($17.87) tienen salarios mínimos superiores al estatal, lo que demuestra la variabilidad de las remuneraciones en el estado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



