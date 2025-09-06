Evita estafa en Los Ángeles: esta es la forma correcta se averiguar si tienes multas de estacionamiento y cómo pagarlas

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) los esquemas fraudulentos está la vuelta de la esquina y suelen aprovecharse de las personas desinformadas, en esta oportunidad debe conocer de una estafa que se encuentra activa en Los Ángeles, California, y que afecta a los conductores.

Resulta que en al entrar en la página de Los Angeles Department of Transportation (Departamento de Transporte de Los Ángeles - LADOT) sale un mensaje emergente que reza:

“ALERTA DE ESTAFA POR MENSAJE DE TEXTO: El departamento tiene conocimiento de mensajes de texto fraudulentos que reclaman multas de estacionamiento impagas”.

Además, indican a los usuarios que no hagan clic en los enlaces de estos mensajes y que deben repórtelos de inmediato a su proveedor de servicios.

Explican que LADOT solo emite avisos de pago atrasado por correo.

Sin embargo, puede pasar que las personas tengan dudas de si tienen o no deudas impagas, por lo que lo mejor es que tengan claro cuál es la forma oficial de corroborar el estado de una multa.

Ya que, si el pago no se recibe en la fecha de vencimiento o antes, según lo exige la sección 40309 del Código de Vehículos de California, se aplicarán multas por demora y sanciones adicionales.

Así puede averiguar si tiene multas impagas y a cuánto ascienden

Para saber si tienes multas de estacionamiento en Los Ángeles, lo más directo es visitar el sitio web del Parking Violations Bureau de la Ciudad de Los Ángeles (City of Los Angeles Parking Violations Bureau).

Allí, podrá consultar sus multas a través de un sistema en línea.

Normalmente, te pedirán la siguiente información para hacer la búsqueda:

El número de la multa (si lo tienes).

El número de la placa de tu vehículo.

El número de tu licencia de conducir (en algunos casos).

Si la multa no fue emitida por la ciudad, sino por el condado de Los Ángeles (Los Angeles County Sheriff's Department), es posible que tenga que consultar en su propio portal.

A menudo, las multas del condado de Los Ángeles se pueden buscar en el sitio web de LA Sheriff's Parking.

Además, puede llamar a la línea directa del departamento, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, al (866) 561-9742

¿Cómo pagar su multa?

Desde la página web de LADOT, en su sección de Soporte a Residentes podrá encontrar el apartado de ‘Pagar una factura o tarifa', allí deberá dar clic a Multas y Permisos de Estacionamiento.

Tiene dos opciones de pagos en línea

A través de: https://wmq.etimspayments.com/pbw/include/la/input.jsp.

Introduzca el número de citación en el cuadro provisto (hasta 11 caracteres).

Seleccione el botón "Enviar" para iniciar el proceso de pago seguro con tarjeta de crédito. Este enlace le llevará a un sitio seguro.

Siga las instrucciones en el sitio seguro para recorrer el proceso de pago.

Espere la página de confirmación. Es posible que se imprima para sus registros.

Y, a través de la aplicación de PayTix: http://paytix.etimsportal.com/.

Por teléfono: llamando al (866) 561-9742 / (213) 623-7046)

Señalan que se aceptan Visa y MasterCard, con una tarifa de procesamiento de $2.00 por cada transacción realizada a través de la web, teléfono y aplicación.

También puede hacerlo en persona:

Centro – 312 W 2nd Street, Los Ángeles, CA 90012

Mid-Wilshire – 3333 Wilshire Blvd., Suite 3337, Los Ángeles, CA 90010

Van Nuys – 6309 Van Nuys Blvd., Suite 103, Van Nuys, CA 91401

Oeste de Los Ángeles – 1575 Westwood Blvd., Suite 100B, Los Ángeles, CA 90024

Pueden realizar pagos con efectivo, cheques, giros postales, cheques de caja o tarjetas de crédito/débito para multas de estacionamiento.

E incluso por correo:

Oficina de infracciones de estacionamiento

Apartado postal 30247

Los Ángeles, CA 90030

Conozca los planes de pago y programas de ayuda financiera

La ciudad de Los Ángeles ofrece varias opciones de planes de pago orientadas a aliviar la tensión financiera de los conductores desfavorecidos.

Si tiene dificultades económicas y necesita ayuda con el pago, puede acceder a sus planes de pago a plazos (IPP): https://prodpci.etimspayments.com/pbw/include/laopm/ticket_ipp.htm.

Los IPP están disponibles para ciudadanos cuya situación financiera los califica como hogares de muy bajos ingresos, según las directrices establecidas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Ciertos conductores elegibles pueden elegir un plan de pago a plazos de 3 meses o un plan de pago extendido para personas de bajos ingresos de hasta 24 meses.

Puede solicitar este beneficio por teléfono: llamando al (866) 561-9742 y siguiendo las instrucciones.

O llenando un formulario que deberá enviar por correo postal: https://prodpci.etimspayments.com/pbw/include/laopm/ipp_income_guidelines.pdf.

Los conductores sin hogar que necesiten ayuda con las multas de estacionamiento podrían calificar para el Programa de Asistencia para Estacionamiento Comunitario (CAPP) de LADOT: https://ladotparking.org/operations-support/capp-info/.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube