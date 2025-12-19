Caso Topuria: Giorgina Uzcátegui responde tras la denuncia por extorsión

Suscríbete a nuestros canales

La defensa de Giorgina Uzcategui ha decidido intervenir tras las recientes acusaciones de Ilia Topuria. El luchador denunció públicamente ser víctima de amenazas y presiones para difundir falsas acusaciones de malos tratos a cambio de dinero. Aunque Topuria no mencionó nombres, el proceso de separación que atraviesan desde hace cuatro meses puso el foco mediático sobre la empresaria venezolana.

Una respuesta legal ante la polémica

A través de su abogada, Uzcategui calificó las informaciones recientes como difamatorias y aclaró su postura ante la opinión pública. El comunicado subraya que existe un procedimiento judicial privado en curso que involucra a un menor de edad. Por este motivo, la empresaria ha optado por mantener silencio y no realizar declaraciones personales para proteger la intimidad de las partes.

La abogada de Uzcategui solicitó a los medios actuar con prudencia y evitar juicios paralelos que alimenten las especulaciones. El despacho jurídico fue tajante al confirmar que no habrá más pronunciamientos fuera de los tribunales. Esta situación ya había llevado a Topuria a anunciar un parón temporal en su carrera en la UFC para centrarse en sus hijos y resolver este conflicto.

La relación entre ambos comenzó tras un flechazo en Miami y se consolidó con el nacimiento de su hija en 2024. Además del vínculo sentimental, Uzcategui fue una pieza clave en el éxito del deportista al gestionar su marca personal hasta finales del año pasado. Actualmente, la empresaria se desempeña como CEO de una firma de energías renovables mientras el proceso judicial sigue su curso.

