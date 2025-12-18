Adiós a una leyenda: los logros que convirtieron a Terence Crawford en un boxeador histórico

Suscríbete a nuestros canales

Terence "Bud" Crawford ha decidido colgar los guantes a los 38 años, dejando atrás un legado que lo sitúa entre los más grandes de la historia moderna.

El boxeador anunció su decisión apenas tres meses después de su victoria más mediática: derrotar a Saúl "Canelo" Álvarez por decisión unánime para adueñarse del campeonato indiscutido de las 168 libras. Con este triunfo, Crawford selló una marca sin precedentes al unificar los cuatro cinturones en tres divisiones distintas: superligero, wélter y supermediano.

A lo largo de su trayectoria, Crawford acumuló un total de 18 campeonatos mundiales en cinco categorías de peso, logrando un dominio absoluto desde el peso ligero hasta el supermediano. Su paso por el ring fue tan perfecto que se retira como el número 1 libra por libra del mundo en el ranking de ESPN y sin haber sufrido jamás una caída oficial o una tarjeta en contra en toda su vida profesional.

Las marcas que definen su grandeza

Su impecable récord de 42-0, con 31 victorias por la vía rápida, se complementa con una serie de logros que lo colocan en una lista muy selecta del pugilismo:

Es el sexto boxeador masculino en ganar títulos en cinco divisiones, compartiendo honor con leyendas como Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

Su registro en peleas de campeonato mundial es de 20-0, la tercera marca más alta entre boxeadores activos.

Fue reconocido como el Mejor Boxeador en los premios ESPY de 2018 y 2024, además de ser el Peleador del Año para diversos medios especializados.

Crawford se despide asegurando que ha ganado la batalla de retirarse bajo sus propios términos, tras haber demostrado que el mundo se equivocaba al dudar de sus capacidades en las categorías superiores.

