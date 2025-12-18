Delcy Rodríguez lidera plan estratégico para blindar la industria petrolera

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del sector hidrocarburos sostuvieron un encuentro para revisar el estado actual de la industria petrolera venezolana.

La reunión estuvo encabezada por la vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, junto a directivos de PDVSA y el Consejo de Viceministros. El objetivo principal fue reafirmar el compromiso institucional con la soberanía energética del país. También se evaluaron líneas de trabajo vigentes.

Durante la jornada se destacó la importancia de la coordinación entre PDVSA y las instancias del Ministerio de Hidrocarburos. Las autoridades revisaron estrategias orientadas a mantener la operatividad de las distintas áreas del sector.

En el encuentro se reiteró la necesidad de proteger los recursos naturales venezolanos. Las autoridades coincidieron en mantener el control nacional sobre la industria petrolera.

Uno de los puntos resaltados fue el esfuerzo de los trabajadores de PDVSA. Las autoridades reconocieron el trabajo en unidad y en paz, dicho respaldo humano fue señalado como fundamental para la estabilidad de la industria.

Asimismo, las autoridades insistieron en la defensa del patrimonio energético nacional, en un contexto donde las tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump son frecuentes.

