Panamá inicia deportaciones a Venezuela: detalles del primer vuelo directo

Este jueves 18 de diciembre de 2025, el gobierno de Panamá confirmó el primer vuelvo directo hacia Caracas, como parte del plan de repatriación.

De acuerdo con la información obtenida por Banca y Negocios, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que en este viaje regresarán 70 venezolanos que decidieron acogerse al programa de retorno voluntario.

Con este trayecto, el gobierno panameño suma 60 vuelos de repatriación, destacando que ahora el proceso es más sencillo al no tener que pasar obligatoriamente por Colombia para enviar a los migrantes a su país.

Operación aérea a Caracas

A pesar del anuncio, el Gobierno panameño no reveló el nombre de la empresa aérea que realizará el traslado hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Este detalle es relevante debido a que varias aerolíneas internacionales pausaron sus operaciones hacia Venezuela recientemente.

"Este lunes se llevará adelante el vuelo número 60 en el programa que tenemos de retorno voluntario. Es el primer vuelo a Caracas, 70 inmigrantes venezolanos retornan de manera voluntaria a su país, Venezuela, como dije directo a Caracas, ya no tenemos que triangular a través de Colombia y todo el engorro que eso significaba" expresó.

El presidente Mulino resaltó que el control fronterizo sigue siendo una prioridad para evitar que el país vuelva a enfrentar las crisis de años anteriores.

Caída drástica en las estadísticas

Las cifras oficiales muestran una reducción contundente: en lo que va de 2025, solo llegaron a Panamá 3.054 viajeros irregulares.

Este número es ínfimo si se compara con los 302.203 que cruzaron en 2024 o el récord de 520.085 personas registrado en 2023. Los datos actuales sitúan la migración en niveles similares a los años 2012 y 2013, cuando la cifra de tránsito apenas superaba las 3.000 personas.

