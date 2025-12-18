Impuestos en EEUU: los créditos y deducciones federales que todo contribuyente debe conocer

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) el Servicio de Impuestos Internos (IRS) insta al aprovechamiento de la temporada fiscal y beneficia a cierta parte de la población luego de cumplir con su deber de presentación.

Una gran parte de los contribuyentes reciben un incentivo de cara al pago de sus impuestos, hablamos de los créditos y deducciones, conozca cuáles son y si cumple con los criterios de elegibilidad para aprovecharlos.

“Usted puede reclamar los créditos y las deducciones cuando presente su declaración de impuestos para reducir sus impuestos. Asegúrese de obtener todos los créditos y deducciones para los que califica. Si tiene dependientes calificados, puede ser elegible para recibir ciertos créditos y deducciones”, señala el IRS.

Créditos fiscales en EEUU

Lo primero que debe saber es que un crédito es una cantidad que se resta del impuesto adeudado.

Esta figura puede reducir su pago de impuestos o aumentar su reembolso. Esto, debido a que algunos créditos son reembolsables, por lo que le pueden devolver el dinero incluso si no adeuda ningún impuesto.

Los contribuyentes en EEUU pueden reclamar ciertos créditos dependiendo de si cumplen con ciertas condiciones de vida, entre los principales se destacan:

Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC): este puede ser reclamable para aquellos que ganan un salario que se encuentra bajo un cierto nivel de ingresos.

Es decir, ayuda a los trabajadores y a familias con ingresos bajos a moderados a recibir un crédito tributario.

Este es un crédito reembolsable, por lo que puede recuperar más de lo que paga en impuestos. Si califica, puede reclamarlo incluso si normalmente no presenta impuestos o no está obligado a hacerlo.

Puede reclamar el EITC si su ingreso es bajo a moderado. La cantidad de su crédito puede cambiar si tiene hijos, dependientes, está incapacitado o si reúne otros criterios.

Crédito tributario por hijos (CTC): se otorga a quienes tienen hijos u otros dependientes dentro de ciertos rangos de edad.

Ayuda a las familias con hijos calificados a obtener un beneficio tributario. Es posible que pueda reclamar el crédito, incluso si no presenta regularmente una declaración de impuestos.

Usted puede reclamar el Crédito tributario por hijos por cada hijo calificado que tenga un número de Seguro Social que sea válido para trabajar en EEUU.

Crédito por adopción: si usted adopta un hijo elegible, puede reclamar el Crédito por adopción en sus impuestos federales sobre los ingresos en gastos calificados.

El crédito y la exclusión se aplican a las adopciones internacionales, nacionales, privadas o cuidados tutelares (foster care) públicos.

Lamentablemente, este crédito no es reembolsable, por lo que no puede recuperar más de lo que debe en impuestos.

Este también requiere que se cumpla con ciertos criterios basados en el ingreso bruto y si es soltero o está casado.

Crédito para el cuidado infantil y de dependientes: si pagaste a alguien para que cuide de tu hijo u otra persona que cumpla los requisitos para que tú (y tu cónyuge si presentan la declaración conjunta) puedan trabajar o buscar trabajo, podrías llevarte el crédito por los gastos de cuidado infantil y de dependientes.

Tu impuesto federal sobre la renta puede reducirse al reclamar el crédito por gastos de cuidado infantil y de dependientes en tu declaración de la renta.

Créditos educativos: Crédito Fiscal de Oportunidad Americana (AOTC) y Crédito de Aprendizaje Permanente (LLC): Los créditos educativos ayudan a cubrir el coste de la educación superior. Pueden reducir el importe de impuestos que debes en tu declaración de impuestos o pueden aumentar tu reembolso.

Hay dos créditos educativos disponibles.

- Crédito Fiscal por Oportunidad Americana (AOTC) – parcialmente reembolsable

- Crédito de Aprendizaje de Vida (LLC) – no reembolsable

Solo puede reclamar uno de los créditos por cada estudiante que cumple los requisitos.

Crédito por aportaciones a cuentas de ahorro para la jubilación (Crédito del ahorrador): quizás puede obtener un crédito tributario por realizar aportaciones elegibles a su IRA o plan de jubilación patrocinado por el empleador.

quizás puede obtener un crédito tributario por realizar aportaciones elegibles a su IRA o plan de jubilación patrocinado por el empleador. Créditos tributarios por energía de la vivienda: si realiza las mejoras energéticas en su vivienda, existen créditos tributarios disponibles para una parte de los gastos que califican.

Se explica que puede reclamar el Crédito por las mejoras de eficiencia energética de la vivienda o el Crédito de la propiedad de energía limpia residencial para el año en que realice las mejoras que califiquen.

- Los propietarios de viviendas que mejoren su residencia principal (en inglés), encontrarán el mayor número de oportunidades para reclamar un crédito de gastos calificados.

- Los inquilinos también pueden reclamar los créditos, así como los propietarios de segundas viviendas utilizadas como residencias.

Puede ser elegible para:

+ Crédito por las mejoras de eficiencia energética de la vivienda

+ Crédito por energía limpia residencial

Deducciones fiscales

Por su parte, una deducción es una cantidad que se resta de los ingresos cuando se presenta para no pagar impuestos por ella.

Al reducir sus ingresos, las deducciones reducen sus impuestos.

En cuanto a los gastos deducibles, puede deducir los siguientes gastos tanto si toma la deducción estándar como la deducción detallada:

Pagos de la pensión para el cónyuge divorciado

Uso del automóvil para fines de su negocio

Uso comercial de su hogar

Dinero que pone en un IRA (en inglés)

Dinero que pone en cuentas de ahorro de salud (en inglés)

Multas por retiro temprano de ahorros (en inglés)

Intereses sobre préstamos estudiantiles

Gastos del educador

Para algunos militares, gobiernos, personas que trabajan por cuenta propia y personas con discapacidades: gastos de educación relacionados con el trabajo

Para los miembros del servicio militar: gastos de mudanza (en inglés)

Si detalla, puede deducir estos gastos:

Deudas incobrables

Deuda cancelada sobre la vivienda (en inglés)

Pérdidas de capital

Donaciones caritativas

Ganancias por la venta de su casa (en inglés)

Pérdidas de juegos de azar (en inglés)

Intereses hipotecarios (en inglés)

Impuestos sobre los ingresos, las ventas, los bienes inmuebles y los bienes personales

Pérdidas por desastres y robos (en inglés)

Gastos médicos y dentales superiores al 7.5% de su ingreso bruto ajustado (en inglés)

Deducciones detalladas misceláneas (en inglés)

Zona de oportunidad de inversión

Para mayor información sobre cada uno de los créditos y deducciones, puede visitar el siguiente enlace: Créditos y deducciones para personas físicas | Internal Revenue Service.

