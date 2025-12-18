Atención jubilados: Ingreso por Guerra Económica y bono especial ya activos este 18 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves, ha iniciado el pago del Bono de Fin de Año e Ingreso por Guerra Económica al sector de los jubilados de la administración pública, correspondiente al mes de diciembre 2025.

Así lo informa el canal en Telegram, Patria Digital. El pago de estos beneficios es gradual y se va haciendo efectivo en el transcurso de las próximas horas.

Montos de ambos bonos en bolívares

Ingreso por Guerra Económica: Bs 30.240

Bonoficiación de Fin de Año: Bs. 3.780

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, tras recibir la notificación de asignación del estipendio.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Nota: Los montos varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV y según lo estipule el Ejecutivo Nacional.

