Mercal activa bodegas móviles este 18 de diciembre en dos estados: horario y ubicaciones

La red de alimentos Mercal anunció nuevos despliegues de jornadas móviles, llevando productos de primera necesidad a precios asequibles a diversas comunidades del país.
Las jornadas se realizarán durante el día de hoy, en los estados Carabobo y Aragua, comenzando a las 10:00 de la mañana.
Jornadas del Mercal Móvil para éste 18 de diciembre
Carabobo: Municipio Juan José Mora, Colinas de Mara 2, calle principal
Aragua: Municipio Mario Briceño Iragorry, sector 5 en la cancha
