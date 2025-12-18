Mercal activa bodegas móviles este 18 de diciembre en dos estados: horario y ubicaciones

Suscríbete a nuestros canales

La red de alimentos Mercal anunció nuevos despliegues de jornadas móviles, llevando productos de primera necesidad a precios asequibles a diversas comunidades del país.

Las jornadas se realizarán durante el día de hoy, en los estados Carabobo y Aragua, comenzando a las 10:00 de la mañana.

Jornadas del Mercal Móvil para éste 18 de diciembre

Carabobo: Municipio Juan José Mora, Colinas de Mara 2, calle principal

Aragua: Municipio Mario Briceño Iragorry, sector 5 en la cancha

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube