Beneficios

Mercal activa bodegas móviles este 18 de diciembre en dos estados: horario y ubicaciones

Por 2001

Mercal activa bodegas móviles este 18 de diciembre en dos estados: horario y ubicaciones

La red de alimentos Mercal anunció nuevos despliegues de jornadas móviles, llevando productos de primera necesidad a precios asequibles a diversas comunidades del país.

Las jornadas se realizarán durante el día de hoy, en los estados Carabobo y Aragua, comenzando a las 10:00 de la mañana.

Jornadas del Mercal Móvil para éste 18 de diciembre

Carabobo: Municipio Juan José Mora, Colinas de Mara 2, calle principal

Aragua: Municipio Mario Briceño Iragorry, sector 5 en la cancha

Visite nuestra sección de Servicios 

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
trámites
Jueves 18 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América