Pronóstico actualizado en Nueva York: descubra lo que se prevé del clima ¿Se vivirá una “Blanca Navidad”?

Suscríbete a nuestros canales

Durante el pasado día de Acción de Gracias se vivió una celebración a la que le siguieron significativas nevadas en algunas localidades de Nueva York, Estados Unidos (EEUU), descubra cómo pinta el panorama para Navidad.

El pronóstico del clima trae decepcionantes noticias para los que esperaban una “Blanca Navidad” y es que el inicio temprano del invierno no asegura que durante la Navidad haya nuevamente tormentas de nieve.

Actualmente, la estabilización del vórtice polar apunta a condiciones más tranquilas en el estado para la semana de fiestas.

Entonces, para el clima de Navidad los meteorólogos prevén temperaturas cercanas a lo normal y un ambiente mayormente seco, con posibilidad de nevadas ligeras en el norte y oeste del estado.

Así será tiempo durante toda la semana de Navidad

Lunes 22 y martes 23:

La alta presión permitirá cielos despejados y temperaturas normales o ligeramente superiores.

El norte y los Adirondacks, con ciudades como Lake Placid y Plattsburgh, seguirá frío; mientras que en el sur, Hudson Valley y la ciudad de Nueva York, tendrá máximas entre 3 y 7 °C.

Miércoles 24 (Nochebuena):

Una ráfaga fría desde los Grandes Lagos ocasionará nevadas aisladas en el norte y oeste del estado.

Las zonas cercanas al Lago Ontario, como Oswego y Rochester, verán nieve ligera, pero las acumulaciones serán mínimas gracias a un vórtice polar fuerte y estable.

Jueves 25 (Navidad):

Se anticipa calmado y mayormente seco. Las temperaturas estarán entre 1 y 4 °C en el norte y de 4 a 7 °C en el sur. Regiones como la ciudad de Nueva York, Albany y Troy disfrutarán de una jornada sin nieve, con cielos parcialmente nublados.

Viernes 26 y sábado 27:

Para estos días, otra onda corta podría traer nevadas dispersas al norte y al Tug Hill Plateau, con localidades como Watertown y Lowville, aunque con acumulaciones ligeras. El resto del estado permanecerá seco, con temperaturas cercanas a los valores normales de la temporada.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube