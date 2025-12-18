 Monedero Patria activa tres nuevos pagos en las próximas horas; consulte los montos

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria agiliza la entrega de subsidios directos para las próximas horas a través de su monedero virtual.

Estos pagos están destinados a proteger el ingreso de los hogares venezolanos durante las festividades decembrinas.

Los beneficiarios recibirán la notificación vía mensaje de texto a través del número corto 3532 o por la aplicación veMonedero.

Monedero Patria activa tres nuevos pagos en las próximas horas

Al respecto, el Sistema Patria se prepara para distribuir una bonificación especial que supera los Bs. 30.000,00.

La ayuda lleva por nombre Ingreso Contra la Guerra Económica, dirigido al personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: cobrarán 112 dólares indexados o un monto en bolívares aproximado de 30.240,00, según la tasa del Banco Central de Venezuela.

De forma adicional, también se prevé un pago de la bonificación de fin de año por un monto que se espera supere los 4.000,00 bolívares.

Asimismo, se hará la entrega del Bono Movimiento Social Somos Venezuela por un monto estimado de 1.483.50 bolívares.

Importante Los montos reflejados son solo un estimado, no oficial.

La entrega de este estipendio se realizará de manera directa y gradual, con la confirmación de la asignación a través de mensaje de texto (número corto 3532) y por la aplicación veMonedero.

Para gestionar los beneficios, es esencial instalar y configurar la aplicación VeMonedero.

También visite nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube