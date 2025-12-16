Sistema Patria prepara el pago del Ingreso por Guerra Económica y bono de Fin de Año a jubilados: montos en bolívares

Suscríbete a nuestros canales

El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket en Venezuela se encuentra a la espera del pago por el Ingreso contra la Guerra Económica correspondiente al mes de diciembre.

Este ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto debido al incremento del dólar del Banco Central de Venezuela.

¿Cuánto cobrarán en bolívares los jubilados en diciembre 2025?

Trabajadores jubilados de la administración pública que no reciben el cestaticket cobrarán 112 dólares indexados por el Ingreso Contra la Guerra Económica (30.240 bolívares aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV)).

Además, se prevé que habrá pago del bono "Fin de Año" por un monto que ronda los Bs 4.000.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’, tras recibir la notificación de asignación del estipendio.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Nota: Los montos varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV y según lo estipule el Ejecutivo Nacional.

