Calendario Patria: ¿Qué bonos y montos pagan este martes 16 de diciembre?

La Plataforma Patria continúa este martes 16 de diciembre con la asignación de pagos correspondientes al cierre de año, destacando el desembolso de varios bonos.

Las asignaciones comenzaron a otorgarse en las últimas horas por parte del Ejecutivo a sectores de la administración pública.

¿Qué bonos y montos pagan este martes 16 de diciembre?

Se inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica a los trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket.

Aunque el monto exacto puede variar según la tasa del BCV, la referencia para este sector es la más alta.

De acuerdo con el Sistema Patria y sus canales aliados, el monto otorgado es de 32.400,00 bolívares.

Esta bonificación especial es complemento del salario mínimo en Venezuela.

De forma adicional, también se comenzó a pagar la bonificación de fin de año por 5.400,00 bolívares.

La entrega de ambos estipendios se realizará de manera directa y gradual, con la confirmación de la asignación a través de mensaje de texto (número corto 3532) y por la aplicación veMonedero.

Próximos bonos que entregará el Sistema Patria

Ingreso contra la Guerra Económica: Al personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket se le otorgará 112 dólares indexados. (Bs 30.240,00 aproximadamente, según la tasa del Banco Central de Venezuela).

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.483.50 bolívares.

