Guía clave de envíos: hasta qué fecha despachan USPS, FedEx y UPS en Navidad

Durante la temporada decembrina, el volumen de paquetes aumenta de forma considerable en Estados Unidos, lo que obliga a los usuarios a organizar sus envíos con mayor previsión.

Por ende, conocer los plazos establecidos por las principales empresas de mensajería permite evitar retrasos y asegurar que regalos, documentos y tarjetas lleguen a tiempo antes de Navidad y otras celebraciones, según lo informa El Tiempo Latino.

Calendario de envíos de USPS en diciembre

El Servicio Postal de Estados Unidos mantiene distintas opciones para envíos nacionales y territoriales, cada una con tiempos de entrega específicos. Para garantizar la llegada antes del 25 de diciembre, USPS recomienda respetar las fechas límite según el tipo de servicio contratado.

USPS Ground Advantage y First-Class Mail: hasta el 17 de diciembre

Priority Mail: hasta el 18 de diciembre

Priority Mail Express: hasta el 20 de diciembre

FedEx y sus opciones de entrega rápida

FedEx se posiciona como una de las empresas con mayor flexibilidad para envíos de última hora. Sus servicios exprés permiten despachar paquetes incluso días antes de Navidad, aunque los costos pueden aumentar en función de la urgencia.

FedEx SameDay: hasta el 24 de diciembre

Servicios Overnight: hasta el 23 de diciembre

FedEx 2Day: hasta el 22 de diciembre

FedEx Express Saver: hasta el 19 de diciembre

FedEx Ground y Home Delivery: entre el 17 y 23 de diciembre

UPS y los plazos recomendados

UPS también estableció fechas clave para las entregas navideñas, con opciones que van desde envíos de tres días hasta servicios de entrega al día siguiente.

UPS 3 Day Select: hasta el 19 de diciembre

UPS 2nd Day Air: hasta el 22 de diciembre

UPS Next Day Air: hasta el 23 de diciembre

Envíos internacionales y consideraciones especiales

Para los envíos fuera de Estados Unidos, las fechas límite suelen adelantarse. Tanto USPS, FedEx como UPS cuentan con calendarios específicos para destinos como Canadá, México y territorios asociados, donde los tiempos de tránsito pueden variar.

Normalmente, sus fechas límites están entre el 19 y el 23 de diciembre, pero las empresas recomiendan consultar con antelación las condiciones de cada país, verificar restricciones y considerar servicios acelerados para evitar que los paquetes lleguen después de las fiestas.

