Club en Los Caracas se prepara para abrir al público: precios y día de inauguración

Este viernes 19 de diciembre, abrirá sus puertas al público el Club VIP Los Caracas, ubicado en Los Caracas, estado La Guaira. La hora de la inauguración será a las 5:00 p.m. La actividad estará amenizada con música en vivo.

La entrada a este complejo de piscinas tendrá un costo de $5. Los costos de bebidas varía. Un tobo de 20 cervezas y una ración de tequeños costará $20.

Horarios:

Días de semana desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. (martes cerrado por mantenimiento)

Fines de semana: 9:00 a.m. hasta las 12:00 a.m.

