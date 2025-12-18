Club en Los Caracas se prepara para abrir al público: precios y día de inauguración

Esparcimiento

El lugar cuenta con amplias caminerías y áreas verdes para actividades al aire libre

Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 01:30 pm
Este viernes 19 de diciembre, abrirá sus puertas al público el Club VIP Los Caracas, ubicado en Los Caracas, estado La Guaira. La hora de la inauguración será a las 5:00 p.m. La actividad estará amenizada con música en vivo.

La entrada a este complejo de piscinas tendrá un costo de $5. Los costos de bebidas varía. Un tobo de 20 cervezas y una ración de tequeños costará $20.

Horarios:

Días de semana desde las 9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. (martes cerrado por mantenimiento)

Fines de semana: 9:00 a.m. hasta las 12:00 a.m.

