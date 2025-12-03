"No existe tarifa playera": autoridades aclaran cuánto es el monto autorizado del pasaje Caracas - La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Respondiendo a las quejas de usuarios sobre cobros de pasaje a sobreprecio, autoridades de la Alcaldía de La Guaira, aclararon cuáles son los montos establecidos para la ruta desde Caracas hacia el Litoral Central y viceversa.

El secretario de Gobierno de la Alcaldía de Vargas, Xavier Moreno, encabezó un operativo de fiscalización donde informó a la población que el monto autorizado oficialmente para el cobro del pasaje en la ruta Caracas-La Guaira es de 200 bolívares.

Mientras que los fines de semana es de Bs 250 hasta las playas de la entidad.

No existe tarifa playera en divisas

Asimismo, Moreno desmintió que exista una supuesta "tarifa playera en divisas", irregularidad que se está presentando los fines de semana.

"El monto oficial es de 200 bolívares y las tarifas de los fines de semana hasta los balnearios es de 250 bolívares. No existen tarifas especiales en dólares y no hay aumentos autorizados (...) lo importante en estas fechas es seguir promoviendo el turismo y el respeto a los usuarios que desean visitar el estado y por eso nos mantendremos desplegados", dijo el funcionario a La Verdad de Vargas.

Moreno, instó a los usuarios a formalizar sus denuncias ante Imvitracv o los cuerpos de seguridad con las respectivas placas y fotos de las unidades.

"Cualquiera que incurra en estas irregularidades, será sancionado hasta con 15 días de suspensión", sentenció. Advirtió que ya han sancionado a varios transportistas.

Estas fiscalizaciones se mantendrán desplegadas en la entidad hasta el próximo 15 de enero con el objetivo de frenar las tarifas irregulares y que, además, los operadores que incurran en la misma serán suspendidos de sus labores.