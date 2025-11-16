Pasos claves para pagar el pasaje del transporte público con MOVI: conozca las ventajas y cómo recargar

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela, anunció que ya se encuentra activado su nuevo sistema de pago en el transporte público con el lanzamiento oficial de la aplicación «MOVI».

Esta nueva herramienta digital permite a los ciudadanos cancelar el pasaje de forma electrónica, dejando atrás la necesidad de efectivo y ofreciendo una solución más rápida y segura para el traslado diario.

Aunque el plan es cubrir todo el territorio nacional, el estado Miranda fue seleccionado como punto de partida, incorporando 3.500 unidades de transporte de diversas regiones como Barlovento, Valles del Tuy, Altos Mirandinos, Guarenas-Guatire y el área Metropolitana de Caracas.

Pasos para la fácil recarga

La aplicación "MOVI" desarrollada en alianza con Bancamiga, puede ser recargada de manera sencilla a través de cualquier entidad bancaria utilizando el sistema de pago móvil.

Una vez con saldo, el proceso para cancelar el pasaje es directo: el usuario solo necesita escanear el código QR que puede estar en el celular del conductor o impreso en la unidad de transporte y presionar la opción "pagar".

Ventajas y funcionalidades clave

"MOVI" no es solo un método de pago, sino una plataforma integral que ofrece múltiples beneficios a los usuarios:

Cancelación instantánea mediante código QR.

Elimina la preocupación de tener cambio o billetes de baja denominación.

Permite ubicar las unidades de transporte en tiempo real.

Ofrece datos sobre el tiempo estimado de llegada y el nivel de ocupación de la unidad.

La creación de usuario requiere la cédula de identidad y un número telefónico.

Expansión Nacional de la App

Según Conatel, la app tiene un doble propósito: facilitar la experiencia del usuario y, al mismo tiempo, impulsar la bancarización de los transportistas.

Todas las transacciones realizadas están avaladas por el Banco Central de Venezuela (BCV) y cuentan con la seguridad proporcionada por Suscerte.

Las autoridades son optimistas y esperan cerrar este año con una expansión significativa, con la meta de alcanzar un total de 30.000 unidades de transporte público incorporadas al sistema "MOVI" en todo el país.

