Nuevos precios del pasaje en Venezuela: así quedaron las tarifas en el terminal de Oriente

De acuerdo a la Gaceta Oficial publicada este mes de septiembre de 2025, la tarifa del pasaje en Venezuela fue ajustada para el transporte urbano y los sistemas operados por el Estado, con variaciones según la distancia.
Transporte Urbano (autobuses y colectivos privados)
La tarifa mínima del pasaje urbano quedó fijada en 40 bolívares (Bs. 40,00), la cual se incrementa progresivamente según la distancia del recorrido (rutas suburbanas).
|Distancia Recorrida
|Tarifa Máxima (Bs.)
|Hasta 10 km
|40,00
|10.1 km a 20 km
|45,00
|20.01 km a 30 km
|50,00
|30.1 km a 40 km
|55,00
|.
|Más de 90.1 km en adelante
|85,00
¿Cómo quedaron los pasajes de Sitssa en el terminal de Oriente?
- La California Bs.30
- Caucagua Bs.60
- Higuerote Bs. 68
- Río Chico Bs.68
Para viajar a Caucaguita desde Los Cortijos es de Bs.30
