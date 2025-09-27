Nuevos precios del pasaje en Venezuela: así quedaron las tarifas en el terminal de Oriente

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a la Gaceta Oficial publicada este mes de septiembre de 2025, la tarifa del pasaje en Venezuela fue ajustada para el transporte urbano y los sistemas operados por el Estado, con variaciones según la distancia.

Transporte Urbano (autobuses y colectivos privados)

La tarifa mínima del pasaje urbano quedó fijada en 40 bolívares (Bs. 40,00), la cual se incrementa progresivamente según la distancia del recorrido (rutas suburbanas).

Distancia Recorrida Tarifa Máxima (Bs.) Hasta 10 km 40,00 10.1 km a 20 km 45,00 20.01 km a 30 km 50,00 30.1 km a 40 km 55,00 . Más de 90.1 km en adelante 85,00

¿Cómo quedaron los pasajes de Sitssa en el terminal de Oriente?

La California Bs.30

Caucagua Bs.60

Higuerote Bs. 68

Río Chico Bs.68

Para viajar a Caucaguita desde Los Cortijos es de Bs.30

