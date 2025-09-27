Cuotas

Gatorade Caracas Rock 2025: Cashea ofrecerá estas opciones a los asistentes y participantes

Por Yasmely Saltos
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 05:00 pm

La edición 24 de la Gatorade Caracas Rock, uno de los eventos deportivos más esperados del país, contará con la participación de la aplicación financiera Cashea, que ofrecerá beneficios a los corredores y al público asistente.

Con el objetivo de facilitar la preparación para la carrera, Cashea permitirá a los interesados adquirir productos esenciales en cuotas sin interés.

La plataforma financiera del lleva hoy y paga después, se alía con la carrera de 10 kilómetros para ayudar a los participantes a equiparse con todo lo necesario, desde accesorios deportivos hasta suplementos y alimentos.

Esta iniciativa busca aliviar la carga financiera para que más personas puedan sumarse a la experiencia de la Gatorade Caracas Rock.

Además de los beneficios previos a la carrera, Cashea tendrá una presencia activa durante el evento.

Estarán ubicados en el kilómetro 8.75, bajo el icónico araguaney amarillo, donde ofrecerán productos y energía para motivar a los corredores a alcanzar la meta.

             

 

Cierres viales programados para la Carrera Gatorade Caracas Rock 2025 

Las principales arterias viales afectadas se ubicarán en las zonas de Prados del Este y Las Mercedes, donde se desarrollará el recorrido.

El cierre total de algunas vías comenzará a partir de las 12:00 a. m. del domingo 5 de octubre, mientras que otros sectores mantendrán un flujo controlado a partir de las 5:00 a. m.

  • Vías cerradas:

    • Avenida Principal de Las Mercedes (en la intersección con la calle Mucuchíes y la avenida Trinidad frente al centro comercial Tolón).

    • Autopista Prados del Este (sentido La Trinidad), desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro hasta el distribuidor Santa Fe.

  • Vías con flujo controlado (desde las 5:00 a. m.):

    • Autopista Prados del Este desde el túnel de La Trinidad.

    • Avenida Principal de Las Mercedes.

    • Paseo Enrique Eraso.

    • Avenida La Guairita.

    • Avenida Río de Janeiro.

    • Avenida José Lazo Martí.

 

Rutas alternas para los conductores

La Alcaldía de Baruta ha comunicado una serie de rutas alternas para facilitar el tránsito en la zona.

  • Para quienes se dirijan hacia Las Mercedes, se mantendrá abierta la carretera vieja de Baruta.

  • Las personas que se movilicen hacia Colinas de Bello Monte podrán utilizar la avenida principal y sus calles transversales.

  • En dirección a Santa Fe, los conductores tendrán la opción de tomar la avenida principal hacia Los Campitos y Cumbres de Curumo, así como la calle Suapure con dirección a Colinas de Bello Monte.

El evento, que se espera reúna a corredores nacionales e internacionales, comenzará a las 7:00 a.m. desde la autopista Prados del Este (a la altura de los campos de golf de Valle Arriba) y culminará en la plaza Alfredo Sadel.

 

