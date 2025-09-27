Gatorade Caracas Rock 2025: Cashea ofrecerá estas opciones a los asistentes y participantes

La edición 24 de la Gatorade Caracas Rock, uno de los eventos deportivos más esperados del país, contará con la participación de la aplicación financiera Cashea, que ofrecerá beneficios a los corredores y al público asistente.
Con el objetivo de facilitar la preparación para la carrera, Cashea permitirá a los interesados adquirir productos esenciales en cuotas sin interés.
La plataforma financiera del lleva hoy y paga después, se alía con la carrera de 10 kilómetros para ayudar a los participantes a equiparse con todo lo necesario, desde accesorios deportivos hasta suplementos y alimentos.
Esta iniciativa busca aliviar la carga financiera para que más personas puedan sumarse a la experiencia de la Gatorade Caracas Rock.
Además de los beneficios previos a la carrera, Cashea tendrá una presencia activa durante el evento.
Estarán ubicados en el kilómetro 8.75, bajo el icónico araguaney amarillo, donde ofrecerán productos y energía para motivar a los corredores a alcanzar la meta.
Cierres viales programados para la Carrera Gatorade Caracas Rock 2025
Las principales arterias viales afectadas se ubicarán en las zonas de Prados del Este y Las Mercedes, donde se desarrollará el recorrido.
El cierre total de algunas vías comenzará a partir de las 12:00 a. m. del domingo 5 de octubre, mientras que otros sectores mantendrán un flujo controlado a partir de las 5:00 a. m.
Vías cerradas:
Avenida Principal de Las Mercedes (en la intersección con la calle Mucuchíes y la avenida Trinidad frente al centro comercial Tolón).
Autopista Prados del Este (sentido La Trinidad), desde la autopista Gran Cacique Guaicaipuro hasta el distribuidor Santa Fe.
Vías con flujo controlado (desde las 5:00 a. m.):
Autopista Prados del Este desde el túnel de La Trinidad.
Avenida Principal de Las Mercedes.
Paseo Enrique Eraso.
Avenida La Guairita.
Avenida Río de Janeiro.
Avenida José Lazo Martí.
Rutas alternas para los conductores
La Alcaldía de Baruta ha comunicado una serie de rutas alternas para facilitar el tránsito en la zona.
Para quienes se dirijan hacia Las Mercedes, se mantendrá abierta la carretera vieja de Baruta.
Las personas que se movilicen hacia Colinas de Bello Monte podrán utilizar la avenida principal y sus calles transversales.
En dirección a Santa Fe, los conductores tendrán la opción de tomar la avenida principal hacia Los Campitos y Cumbres de Curumo, así como la calle Suapure con dirección a Colinas de Bello Monte.
El evento, que se espera reúna a corredores nacionales e internacionales, comenzará a las 7:00 a.m. desde la autopista Prados del Este (a la altura de los campos de golf de Valle Arriba) y culminará en la plaza Alfredo Sadel.
