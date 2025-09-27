Amazon pagará un reembolso millonario: descubre si eres elegible para recibir el dinero

Suscríbete a nuestros canales

Más de 11.5 millones de hogares en California recibirán un reembolso automático en sus facturas de electricidad durante el mes de octubre.

El estado desembolsará más de $700 millones para clientes residenciales y alrededor de $60 millones para pequeñas empresas.

En promedio, cada cliente residencial recibirá $61 en su factura de electricidad, aunque los montos pueden variar entre $35 y $259, según el caso.

El gobernador de California Gavin Newsom adelantó que los reembolsos aumentarán a partir de 2026.

¿Por qué se ofrece este reembolso?

Este reembolso es parte de una legislación histórica que busca aliviar los costos de los residentes mientras el estado impulsa la transición hacia energías limpias.

El programa es financiado a través del sistema de Tope e Inversión de California, el cual busca reducir las emisiones contaminantes. El gobernador Newsom, afirmó que el esfuerzo devuelve dinero a las familias.

¿Quiénes recibirán el reembolso por electricidad en California?

Los reembolsos por electricidad en California son automáticos y se aplicarán a más de 11.5 millones de hogares en el estado. Estos beneficios se otorgan a través del Crédito Climático de California.

Los hogares ya habían recibido un crédito similar en abril, por lo que acumularán un promedio de $198 en reembolsos en 2025. Los californianos no necesitan realizar ningún trámite para recibir el beneficio.

¿A qué se deben estos reembolsos acumulados?

Al sumar el pago de primavera con el de octubre, la mayoría de los hogares californianos acumularán un promedio de $198 en reembolsos en 2025.

Esto representa un apoyo significativo frente al aumento de los costos energéticos, que se ha registrado en la entidad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube