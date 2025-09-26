Advertencia sanitaria en Miami-Dade: cuidado con las heces fecales en estas dos populares playas

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud de Florida (DOH-Miami-Dade) emitió una advertencia dirigida a los visitantes de dos playas del condado de Miami Dade, debido a la detección de niveles elevados de la bacteria Enterococcus, un marcador de contaminación fecal. Esta recomendación incluye la prevención de actividades acuáticas en las zonas afectadas mientras persista esta situación.

La bacteria detectada suele habitar en los intestinos de personas y animales, y su hallazgo en aguas marinas indica contaminación proveniente de fuentes como residuos, mascotas o fauna local. El aviso de precaución comenzó a regir a partir del miércoles y se mantendrá vigente hasta que los registros confirmen la normalización de la calidad del agua.

Playas y riesgos asociados a la bacteria

Las localidades marcadas por el aviso sanitario corresponden a South Point Drive (South Beach Park) y Crandon Park North en Key Biscayne. La bacteria Enterococcus, por su resistencia a factores ambientales, es un indicador confiable para señalar riesgos de infecciones y enfermedades relacionadas con la ingestión o contacto con agua contaminada, algunos síntomas de haber ingerido o estar en contacto via mucosas pueden ser, nauseas, vómitos, diarreas y erupciones en la piel.

Medidas y recomendaciones oficiales

El llamado a la población es evitar nadar u otras actividades acuáticas en estas playas hasta que se confirme la reducción de Enterococcus a niveles seguros. Esta medida preventiva busca minimizar la exposición a posibles agentes patógenos que derivan de la contaminación fecal y que pueden afectar la salud pública.

El Departamento de Salud de Florida en Miami-Dade (DOH-Miami-Dade) indicó en un comunicado oficial:

"Las pruebas realizadas el martes 23 de septiembre de 2025 indican que la calidad del agua en Crandon Park North y South Point Drive Beach (AKA South Beach Park) no cumplen con los criterios de calidad del agua recreativa -para bacterias Enterococcus- recomendados por el Departamento de Salud de Florida. DOH-Miami-Dade recomienda evitar cualquier actividad relacionada con el agua en estos lugares debido al riesgo aumentado de enfermedades en los nadadores", explicó la autoridad sanitaria.

